Cantor e compositor Marcelo Jeneci fará show em Caxias do Sul, em maio

O cantor, compositor e multi-instrumentista paulista Marcelo Jeneci será atração do Circuito Sesc de Música , em Caxias do Sul. O show será no Teatro Municipal Pedro Parenti (Casa da Cultura), no dia 27 de maio, com ingressos entre R$ 15 e R$ 40, já disponíveis no site do Sesc .

O repertório irá percorrer diferentes fases de uma carreira que soma cinco álbuns lançados e três indicações ao Grammy Latino, além de músicas incluídas em trilhas sonoras de novelas da Rede Globo, como Quarto de Dormir, Feito para Acabar, Um de Nós e Veja. Jeneci também deve apresentar algumas músicas de seu próximo álbum, previsto para ser lançado no segundo semestre.