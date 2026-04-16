Cultura e Lazer

Atração nacional
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Cantor e compositor Marcelo Jeneci fará show em Caxias do Sul, em maio

Músico será atração no Circuito Sesc de Música. Ingressos já podem ser adquiridos pela internet

Andrei Andrade

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