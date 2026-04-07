Cultura e Lazer

Na Casa da Cultura
Notícia

Bianca Rinaldi  e Junno Andrade trazem a Caxias do Sul a peça "Casa, Comida e Alma Lavada"

Comédia será apresentada nesta quinta-feira, às 20h, no Teatro Municipal Pedro Parenti. Restam poucos ingressos

Andrei Andrade

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