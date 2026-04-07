Bianca Rinaldi  e Junno Andrade trazem a Caxias do Sul a peça "Casa, Comida e Alma Lavada"

Bianca Rinaldi e Junno Andrade protagonizam peça de humor baseada em situações conjugais Divulgação / Divulgação

A comédia conjugal “Casa, Comida e Alma Lavada” traz a Caxias do Sul, nesta quinta-feira (9), dois rostos conhecidos da televisão e dos palcos: a atriz Bianca Rinaldi e o ator e cantor Junno Andrade. A peça será apresentada no Teatro Municipal Pedro Parenti (Casa da Culutra), às 20h, com ingressos a R$ 120 e R$ 60 (meia entrada), à venda pelo Sympla . Também é possível comprar o ingresso solidário, a R$ 85 + 1 quilo de alimento.

Com uma carreira consolidada em novelas, Bianca Rinaldi ganhou projeção nacional ao protagonizar produções como A Escrava Isaura e Pícara Sonhadora, além de ter integrado o time de paquitas da apresentadora Xuxa, nos anos 1990. Já Junno Andrade transita entre a música, a televisão e o teatro, tendo iniciado a trajetória como cantor nos anos 1980, antes de migrar para a atuação. Junno também é conhecido por ser marido de Xuxa Meneghel.

No palco, os dois dão vida ao casal Tânia Mara e Luís Alberto, que, após 20 anos de casamento, decide revisitar a própria relação em uma franca discussão. A dinâmica entre os personagens explora diferenças de comportamento e visões de mundo, combinando humor e identificação ao retratar situações comuns do cotidiano a dois.