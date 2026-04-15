Cultura e Lazer

Na Casa da Cultura
Notícia

Beto Vianna e Graziano Anzolin apresentam show em tributo a Elton John neste sábado, em Caxias do Sul

Apresentação em formato piano e voz será no Teatro Municipal Pedro Parenti, às 20h

Andrei Andrade

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