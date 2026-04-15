Beto Vianna e Graziano Anzolin apresentam show em tributo a Elton John neste sábado, em Caxias do Sul

Caxienses Beto Vianna e Graziano Anzolin revisitam clássicos de Elton John em show com formato intimista Frederick James Worthington e Lu Ruzzarin Basso / Divulgação

Qualquer pessoa que já se emocionou com canções como Sacrifice, Candle in the Wind ou Can You Feel the Love Tonight tem um bom programa para o sábado à noite em Caxias do Sul. O cantor caxiense Beto Vianna e o pianista e tecladista Graziano Anzolin irão apresentar, no Teatro Pedro Parenti, um show especial dedicado a Elton John. Será às 19h30min e os ingressos estão à venda (confira o serviço no final da matéria).

O formato em duo trará versões mais intimistas para um repertório que Vianna e Anzolin apresentam há dois anos como integrantes da banda residente do Hard Rock Cafe, nas unidades de Gramado, Canela e Florianópolis. Apesar da fidelidade musical e dos figurinos que remetem ao visual icônico do artista britânico, o show não se propõe a ser um cover:

— O espetáculo, nesta versão em duo, foi concebido no sentido de trazer a principal característica deste artista, que é a parte orgânica, a pulsação da música. A gente quis trazer esses elementos, que são a voz e o piano, para mostrar a verdadeira face de Elton John, mas sem buscar imitá-lo, e sim fazendo do nosso jeito. Vai ser uma noite marcada por muita emoção e muita entrega no palco — destaca Beto Vianna.

Anzolin, por sua vez, comenta que a principal inspiração para os arranjos são versões desplugadas que o próprio Elton John apresentou em álbuns como Live From Moscow 1979 e MTV Unplugged.

— Costumo dizer que nossa proposta é a de “ler o livro para contar a história do nosso jeito”. No caso, sendo o livro a discografia do Elton John, de onde pegamos clássicos de toda a carreira para apresentá-los com o nosso tempero, prestando uma homenagem à altura da grandiosidade do artista.

Além das músicas mencionadas no início da matéria, também vão estar no repertório sucessos como I Guess That's Why They Call It the Blues, Goodbye Yellow Brick Road, Rocket Man, Nikita, entre outros que revisitam uma trajetória de quase seis décadas irretocáveis de um dos mais geniais compositores do pop e do rock 'n' roll.