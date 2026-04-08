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"Barba Ensopada de Sangue" e "Pai Mãe Irmã Irmão" entram em cartaz nesta quinta-feira, em Caxias

Suspense nacional e comédia dramática norte-americana ganham sessões às 17h45min e às 19h30min, respectivamente, na Sala Ulysses Geremia

Andrei Andrade

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