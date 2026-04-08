"Barba Ensopada de Sangue" e "Pai Mãe Irmã Irmão" entram em cartaz nesta quinta-feira, em Caxias

Gabriel Leone em cena de "Barba Ensopada de Sangue" Inti Briones / Divulgação

Duas estreias chegam nesta quinta-feira (9) à Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul. O suspense nacional Barba Ensopada de Sangue (2024) terá sessões às 17h45min, enquanto a comédia dramática norte-americana Pai Mãe Irmã Irmão (2025) entra em cartaz no horário das 19h30min.

Baseado no best-seller lançado em 2012 pelo escritor Daniel Galera, Barba Ensopada de Sangue tem direção de Aly Muritiba e traz no elenco Gabriel Leone (de O Agente Secreto) e Thainá Duarte (de Cangaço Novo). O longa acompanha um homem que pede para o filho, Gabriel, cuidar de sua cadela após sua morte. Durante a conversa, revela o misterioso desaparecimento do seu pai, avô do menino, em uma pequena cidade de pescadores. Já adulto, Gabriel parte em busca de respostas sobre sua família. A investigação, porém, se torna cada vez mais complexa quando ele percebe que aquela cidade prefere esconder o próprio passado.

Pai Mãe Irmã Irmão (2025), por sua vez, é o longa mais recente do diretor norte-americano Jim Jarmusch, e reedita sua parceria com o ator Adam Driver, iniciada em Paterson (2016). O longa se constrói em torno de três histórias independentes, mas interligadas, abordando as relações familiares entre filhos adultos e pais emocionalmente distantes. Após se reunirem depois de anos sem se ver, os personagens são forçados a confrontar tensões não resolvidas e reavaliar seus relacionamentos.