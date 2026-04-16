Banda Lobo da Estepe faz show neste sábado no San Peter Music Hall, em Caxias do Sul

Formada nos anos 1970, banda Lobo da Estepe voltou a se reunir em 2022 para reviver os tempos de rock 'n' roll Divulgação / Divulgação

A icônica banda caxiense Lobo da Estepe, uma das precursoras do rock na cidade, será a atração deste sábado no San Peter Music Hall, bar localizado na sede social do Clube Juvenil (Av. Júlio de Castilhos, 1677).

Marcado para as 21h30min, o show marca o aniversário de 25 anos da Hamburgueria Jaime Rocha, outro símbolo roqueiro de Caxias do Sul. Jaime, inclusive, será o DJ da noite, com sets antes e após o show da banda.

Formada nos anos 1970, a Lobo da Estepe voltou a se reunir em 2022 para reviver os tempos áureos de rock 'n' roll, com Abel Prezzi (vocal), Joel Vianna (guitarra), Onofre Hofmann (baixo), Egídio Caberlon (bateria) e Luiz Afonso Benvenutti (teclado). No repertório, sucessos de Creedence, The Beatles, Rolling Stones, The Who, Led Zeppelin e Deep Purple, entre outros.

Os ingressos custam R$ 50, à venda na hamburgueria e pela plataforma virtual Uniticket.