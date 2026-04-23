Banda caxiense Marenna se apresenta no maior festival de metal do Brasil, neste final de semana

A quarta edição do Bangers Open Air, maior festival dedicado ao heavy metal e suas vertentes no Brasil, terá entre as atrações a banda caxiense Marenna. O evento ocorre neste final de semana no Memorial da América Latina, em São Paulo-SP, e irá reunir nomes internacionais como Black Label Society, Arch Enemy e Nevermore, além de bandas nacionais icônicas, como Krisiun, Korzus e Angra.
O show dos caxienses será no sábado, das 15h50min às 16h40min, no Waves Stage, um dos quatro palcos do festival. Ao todo, mais de 40 bandas irão passar pelo evento, entre sábado e domingo. No ano passado, quando foi realizado em três dias, o Bangers Open Air reuniu 95 mil pessoas ao todo.
- Tocar no Bangers Open Air será um grande marco pra gente. É um festival com enorme relevância hoje no Brasil, por isso nossa expectativa é entregar um show intenso, enérgico e muito verdadeiro. Essa é aquela hora em que a fita volta lá para o início dos anos 1990, quando a gente tinha apenas um violão velho, muita vontade e muitos sonhos - destaca o frontman, Rod Marenna.
Com 10 anos de trajetória ligada ao hard rock, a Marenna conta em sua formação atual com Rod Marenna (Vocal), Luks Diesel (Teclado), Eduardo Lersch (Guitarra), Bife (Baixo) e Arthur Schavinski (Bateria). Atualmente, a banda está gravando as músicas para o seu terceiro álbum de estúdio, com previsão para lançamento no final deste ano ou início de 2027.
