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Banda argentina Buenos Vampiros se apresenta ao lado dos gaúchos da Bella e o Olmo da Bruxa em Caxias

Os ingressos estão à venda pelo site Blumie, a partir de R$ 25

Gabriela Alves

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