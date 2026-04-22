Banda argentina Buenos Vampiros se apresenta ao lado dos gaúchos da Bella e o Olmo da Bruxa em Caxias

Buenos Vampiros faz turnê pelo Brasil pela primeira vez. Fiamma Fiorello / Divulgação

Para o feriado do dia 1º de maio, tem boa programação para quem gosta de rock emocore em Caxias do Sul: os argentinos da Buenos Vampiros e os gaúchos da Bella e o Olmo da Bruxa se apresentam na sexta-feira, no Pub Veio Loco. A casa abre às 19h e os ingressos estão à venda pelo site Blumie, a partir de R$ 25.

Após shows em La Plata e Buenos Aires (Argentina), Montevidéu (Uruguai) e Pelotas, as apresentações ocorrem em Caxias e seguem para Porto Alegre, Balneário Camboriú, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Gaúcha, a banda Bella e o Olmo da Bruxa é vencedora do Prêmio Açorianos de Artista Revelação e faz sua terceira turnê nacional. O grupo formado por Pedro Acosta, Felipe Pacheco, Julia Garcia e Ricardo De Carli já esteve em palcos do Planeta Atlântida.

O repertório da turnê passeia pelos dois álbuns lançados de forma independente pela Bella e o Olmo da Bruxa: o disco de estreia homônimo de 2020 e o recente Afeto e Outros Esportes de Contato (2025).