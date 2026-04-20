Cultura e Lazer

Espiritualidade 
Notícia

Autor de "Café Com Deus Pai",  teólogo Junior Rostirola irá encontrar fãs e seguidores caxienses nesta quarta-feira

Escritor traz sua tour à igreja Be One Church, no bairro Floresta. Ingressos estão à venda a partir de R$ 35

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS