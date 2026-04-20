Autor de "Café Com Deus Pai",  teólogo Junior Rostirola irá encontrar fãs e seguidores caxienses nesta quarta-feira

Catarinense de Itajaí, Junior Rostirola se comunica com milhões de pessoas ao falar sobre como as vivências duras da infância foram ressignificadas a partir do encontro com Deus. Divulgação / Divulgação

Fenômeno de popularidade com o projeto Café Com Deus Pai, o teólogo Junior Rostirola estará em Caxias do Sul, nesta quarta-feira (22), para um encontro presencial com seus leitores e seguidores. Será na Be One Church, (Rua Anselmo Crippa, 142/1, no bairro Floresta), a partir das 19h30min. Os ingressos custam entre R$ 35 e R$ 110 (valor que inclui um exemplar da edição de lançamento de Café com Deus Pai - Porções Diárias de Amor, de 2020), à venda pela plataforma Ticktetandgo.

Homônima ao livro e ao podcast que alcançam milhões de pessoas no Brasil e ao redor do mundo, a turnê que o catarinense de 45 anos traz a Caxias oferece um momento de reflexão sobre espiritualidade, propósito, superação e fé, partindo das vivências pessoais que inspiraram o autor a espalhar sua palavra.

São histórias que envolvem uma infância marcada por violência doméstica e abandono escolar precoce e a ressignificação a partir do encontro com Deus.

Obra devocional "Café Com Deus Pai" soma 10 milhões de cópias vendidas, com edições lançadas anualmente. Divulgação / Divulgação

— Nunca imaginei que a minha história, tão pessoal, pudesse alcançar tantas pessoas ao redor do mundo. Isso mostra que a fé não tem fronteiras e que a mensagem de amor, cura e esperança pode ser compreendida em qualquer língua — destaca Rostirola, que é bacharel em Teologia e pós-graduado em Teologia Bíblica.

Autor de 15 livros, ele também irá abordar em Caxias temas que estão presentes no seu título mais recente, A Vida Que Você Busca Está na Cura Que Você Precisa, lançado no último dia 8 pela editora Vélos e que integra o portfólio do projeto Café Com Deus Pai.

Assim como no seu best-seller, de 2020, A Vida Que Você Busca… também dialoga com uma experiência marcante da própria trajetória do autor, de ter crescido como órfão de pai vivo. Uma ausência que trouxe ao autor desafios e questionamentos sobre identidade, propósito e cura interior. Segundo Rostirola, muitas pessoas encontram dificuldade em avançar em suas vidas porque ainda carregam histórias que nunca foram devidamente tratadas.