Atriz carioca Mariana Xavier apresenta "Antes do Ano que Vem" no Sesc Farroupilha 

Mariana Xavier interpreta sete personagens em histórias que abordam desafios emocionais Sesc / Divulgação

O Sesc Farroupilha promove, na próxima segunda-feira (27), o espetáculo teatral “Antes do Ano Que Vem”, estrelado pela atriz carioca Mariana Xavier. A apresentação será às 19h30min, no auditório do Sindilojas Farroupilha.

Conhecida do grande público por trabalhos no teatro, cinema e televisão, Mariana ganhou projeção nacional ao interpretar a personagem Marcelina na franquia Minha Mãe É Uma Peça, ao lado do ator Paulo Gustavo. Na peça, escrita especialmente para a atriz pelo dramaturgo Gustavo Pinheiro, Mariana interpreta sete personagens femininas em histórias interligadas que abordam desafios emocionais e processos de reinvenção.