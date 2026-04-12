Atrativos da ChocoPáscoa Gramado são prorrogados até o feriado de Tiradentes

As promoções da ChocoPáscoa Gramado foram prorrogados até o feriado de Tiradentes, dia 21 de abril. A intenção é manter um atrativo aos turistas que são esperados para o feriadão e valorizar os chocolateiros e empresas locais. A programação ocorre na Rua Coberta e na Praça Major Nicoletti, que funcionam diariamente, das 11h às 22h.
Para a última semana, as empresas que participam do Salão do Chocolate Artesanal irão manter ações promocionais. Na Florybal, Cacau Gramado e Gramado Way, os descontos chegam a 30%. Já no estande da De Cacau Gramado, que fica na praça, ao comprar dois chocolates, o cliente ganha um.
Também continuam em funcionamento na Praça Major Nicoletti o estande da Space Adventure/NASA e o espaço Instagramável de Páscoa da GAV Resorts.
Conforme a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, a decisão atende a pedidos dos participantes e do trade turístico. O secretário de Turismo de Gramado, Ricardo Bertolucci Reginato, também destacou que a prorrogação é benéfica para os dois lados.
— O chocolate de Gramado é uma marca da cidade. Quanto mais a gente puder colocar na vitrine e valorizar os chocolateiros locais, melhor. Estender a programação até o próximo feriado, que deve ter um volume interessante de circulação de visitantes, é importante para as empresas locais e para os turistas — observou o secretário.