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Atrativos da ChocoPáscoa Gramado são prorrogados até o feriado de Tiradentes

Programação segue até 21 de abril, na Coberta e na Praça Major Nicoletti. Os chocolates estão com descontos de até 30%

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