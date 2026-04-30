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Atração na praia de Copacabana neste sábado, Shakira esteve em Caxias do Sul em 1997, durante a turnê do álbum "Pies Descalzos"

Na época, a colombiana passou por Porto Alegre, Pelotas, Santa Maria, Bagé, Novo Hamburgo e Uruguaiana. No setlist, a cantora apresentou os sucessos "Estoy Aquí" e "Pies Descalzos"

Gabriela Alves

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