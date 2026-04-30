Atração na praia de Copacabana neste sábado, Shakira esteve em Caxias do Sul em 1997, durante a turnê do álbum "Pies Descalzos"

Em Caxias do Sul, o show ocorreu no Teatro de Lona, nos Pavilhões da Festa da Uva, em 1997. Porthus Junior / Agencia RBS

O ano era 1997 e a cantora colombiana Shakira trazia sua primeira turnê internacional para Caxias do Sul. A Pies Descalzos foi apresentada no Teatro de Lona, nos Pavilhões da Festa da Uva, no dia 16 de março daquele ano.

Quase 30 anos depois, Shakira fará um show gratuito no Rio de Janeiro neste sábado (2), na Praia de Copacabana, como atração principal do projeto Todo Mundo no Rio. A apresentação promete grande estrutura, incluindo passarela de 25 metros e transmissão pela TV Globo. Dessa vez, o show marca a turnê Las mujeres ya no lloran, a organização estima um público de até 2 milhões de pessoas.

Em 1997, além do show em Caxias do Sul, Shakira passou por Porto Alegre, Pelotas, Santa Maria, Bagé, Novo Hamburgo e Uruguaiana. No setlist, a cantora apresentou os sucessos Estoy Aquí e Pies Descalzos. Na época, os ingressos custavam R$ 15, para quem ficou na arquibancada, e R$ 25, para o mezanino.

Durante sua passagem pela Serra, o responsável pela produção de beleza da colombiana foi o cabelereiro caxiense Sergginho Branchi. Ele relembra que, para fazer cabelo e maquiagem, ficou cerca de duas horas e meia com a cantora.

— Na época ela usava chapinha, aquele cabelo bem liso. No meio do caminho ela me disse: "pode ficar tranquilo, que no meio do show meu cabelo fica todo crespo", porque ela pulava muito, dançava transpirava, e ele acabava voltando a ficar ondulado. Mas ela gostava sempre de abrir o show com o cabelo bem bem liso. A make dela era muito natural, nada muito exagerado, ela gostava do batom mais cor boca, um delineado no olho bem simples — conta Branchi.

O cabelereiro lembra também que foi convidado para acompanhar o show do backstage, em cima do palco, junto da produção da colombiana, mas que não foi porque teve vergonha.

— Ela é uma pessoa muito querida, simpaticíssima. Me lembro que tinha a mãe, o pai e o irmão, que era o produtor dela. Me convidaram para participar do show no palco e eu acabei até ficando com um pouco de receio, vergonha, e acabei não indo. Perdi a oportunidade. Depois eu tive a oportunidade de assistir o show dela em Porto Alegre e deu esse remember de ter tocado nela, de ter visto que aquela mulher pequenininha que é um furacão.

Sergginho e Shakira, em 1997. Sergginho Branchi / Arquivo Pessoal

A psicóloga Giovana Grison já era fã da cantora em 1997, quando foi no show em Caxias do Sul. Ela, que tinha 14 anos na época, já tinha CD e acompanhava a carreira de Shakira.

— Eu sempre fui fã da Shakira, desde a adolescência, sempre acompanhei os álbuns dela. Ganhei, não lembro se foi do meu pai ou da minha mãe, o CD lá em 1997, do Pies Descalzos, e a gente ficava em casa ouvindo e cantando com a letra. Quando ela veio pra cá, eu lembro que compramos os ingressos, estávamos eu, minha melhor amiga da época, e nossos irmãos. Eu lembro, inclusive, da roupa que eu estava. Tinha feito cachos no cabelo pra ir ver o show dela — relembra.

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Desde então, Giovana segue acompanhando a carreira da colombiana e viu o show dela na Fiergs, em Porto Alegre, em 2011, e na Arena do Grêmio, em 2018. Além dos shows, Giovana tem uma tatuagem com uma letra da música Antología.

— Como eu sempre escutei as músicas dela, eu tenho o meu "top 10", mas a melhor de todas para mim é a Antología, e tenho uma frase da música tatuada na minha perna. Estou super triste que dessa vez não vou poder ir no show (em Copacabana), realmente ficou inviável estar lá nessa data, mas vou acompanhar, obviamente, o show pela televisão — confidencia Giovana.

Onde assistir ao show?

Quem não puder ir até Copacabana para acompanhar a apresentação, poderá assistir pela TV: o show será transmitido pela TV Globo, pelo Multishow e também pelo Globoplay.

Quem vai abrir o show?