Cultura e Lazer

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Artista eslovaca abre exposição "Ano do Cavalo de Fogo", na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul

Natalia Chabadova, que usa o nome artístico Natasha Art, apresenta pinturas que retratam cavalos de forma abstrata

Gabriela Alves

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