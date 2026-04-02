Artista eslovaca abre exposição "Ano do Cavalo de Fogo", na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul

Natasha mantém uma galeria no bairro Pio X, em Caxias do Sul, onde utiliza também para pintar suas obras. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Seja em Caxias do Sul, onde passa alguns meses do ano junto do marido, ou na estrada, a caminho da praia Paraíso, a presença constante de cavalos, símbolo do tradicionalismo gaúcho, chama a atenção da artista eslovaca Natalia Chabadova, que usa o nome artístico Natasha Art. Uma visão diferente das paisagens europeias, de onde nasceu, ou australianas, onde morou por nove anos, o animal inspirou uma dezena de telas pintadas em tinta acrílica, com a técnica de espatulamento.

As obras, agora, vão ser expostas no espaço Mario Crosa, na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. A mostra Ano do Cavalo de Fogo abre nesta quinta-feira (2) e segue até o dia 16 de abril. De forma abstrata, Natasha pinta os animais em telas com cores terrosas, que, segundo ela, transmitem harmonia e paz.

— Vindo aqui todos os anos, eu vejo muitos cavalos. Eles estão em todo lugar. Na frente dos mercados, na estrada para a praia Paraíso e até mesmo na praia. Isso não é comum pra mim e em todos os países que visitei também não. Eu vejo os cavalos em todo lugar e eu descobri que este ano é o ano do cavalo de fogo no ano novo chinês, então é muito simbólico — explica.

A inspiração para as telas surgiu em 2024, quando a artista pintou uma imagem abstrata e, depois, percebeu que as linhas se pareciam com um cavalo. No entanto, todas as outras obras foram pintadas entre janeiro e abril de 2026, na pequena galeria que mantem no bairro Pio X.

— Começou em 2024, porque aquela outra pintura se parecia com um cavalo. Mas eu não sabia o que eu estava fazendo, porque quando você pinta abstrato, é um fluxo não intencional. Foi sincronicidade e só aconteceu — relembra.

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Para a artista, a imagem dos cavalos transmite vitalidade, energia e coragem. E é o objetivo que Natasha tem sobre a percepção do público que conferir a exposição:

— Quando você pinta, você trabalha com movimento. Mas não só da sua mão, é um movimento interno de repensar a vida, o que está acontecendo, para onde a vida está indo. É como falar com a tela e ela te responder. Os cavalos têm essa energia forte e é por isso que eu pinto eles.

Depois da Câmara, a exposição segue para o Ponto Coletivo, onde fica entre os dias 29 de abril e 16 de maio.

Natasha é artista multidisciplinar e divide seus dias entre o Brasil, a Eslováquia e a Austrália, onde expõe obras e também trabalha ministrando aulas de piano, musicoterapia e poesia.

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