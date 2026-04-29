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Agenda cultural de maio tem shows, palestras e encontros literários, em Caxias do Sul

Entre os destaques está a apresentação da cantora sertaneja Simone Mendes, nos Pavilhões da Festa da Uva

Júlia Ribas

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