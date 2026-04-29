Agenda cultural de maio tem shows, palestras e encontros literários, em Caxias do Sul

Simone Mendes é uma das atrações de maio em Caxias do Sul. Renan Mattos / Agencia RBS

O mês de maio em Caxias do Sul promete ser movimentado no setor cultural. Diversos gêneros musicais e artísticos devem passar pela maior cidade da Serra ao longo de todo o mês.

Entre os destaques está o show da cantora sertaneja Simone Mendes, que vem a Caxias pela primeira vez em carreira solo. Ela se apresenta no primeiro domingo do mês de maio, dia 3, nos Pavilhões da Festa da Uva. Os ingressos estão à venda na plataforma Minha Entrada.

Confira o calendário:

1º de maio: Bella e o Olmo da Bruxa + Buenos Vampiros, no Pub Véio Loco

De Buenos Aired a Caxias: banda Buenos Vampiros se apresenta no Pub Véio Loco. Fiamma Fiorello / Divulgação

Banda gaúcha, Bella e o Olmo da Bruxa, é destaque na cena alternativa, misturando rock com influências emocore e indie. Já a banda Buenos Vampiros, vem diretamente de Mar del Plata, na Argentina, a banda traz uma sonoridade que mistura pós-punk com toques de pop.

Quando: 1º de maio (sexta-feira), às 19h.

1º de maio (sexta-feira), às 19h. Onde: Pub Véio Loco (Rua João Antônio Covolan, 313 - bairro Santa Catarina - Caxias do Sul).

Pub Véio Loco (Rua João Antônio Covolan, 313 - bairro Santa Catarina - Caxias do Sul). Ingressos: a partir de R$ 35 (+taxas). Os ingressos estão à venda pelo Blumie.

2 de maio: "O Tal Guri de Apartamento 2.0", com Teteu Severo

Teteu Severo volta a Caxias do Sul com o stand-up “O Tal Guri de Apartamento 2.0”. Vitor Debald / Divulgação

O humorista gaúcho Teteu Severo volta a Caxias do Sul com o stand-up O Tal Guri de Apartamento 2.0. O influenciador, que soma mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais, conta histórias do cotidiano de forma divertida.

Quando: 2 de maio (sábado), às 19h.

2 de maio (sábado), às 19h. Onde: UCS Teatro (Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130 - Petrópolis - Caxias do Sul).

UCS Teatro (Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130 - Petrópolis - Caxias do Sul). Ingressos: a partir de R$ 40 (+taxas). Os ingressos estão à venda na Minha Entrada.

3 de maio: show com a cantora sertaneja Simone Mendes

Simone Mendes se apresenta em Caxias no dia 3 de maio. Renan Mattos / Grupo RBS

Pela primeira vez em carreira solo, Simone Mendes vem a Caxias do Sul com a turnê do álbum Cintilante. A última vez que a sertaneja esteve na Serra foi em 2017, com o show Balada Loka, ao lado de sua irmã Simaria e da cantora Ludmilla.

Quando: 3 de maio (domingo), às 20h.

3 de maio (domingo), às 20h. Onde: Pavilhões da Festa da Uva

Pavilhões da Festa da Uva Ingressos: a partir de R$ 80 (+taxas). Os ingressos estão à venda na Minha Entrada.

9 de maio: palestra com o escritor baiano Itamar Vieira Júnior

Itamar Vieira Junior vem pela segunda vez a Caxias do Sul. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O escritor baiano Itamar Vieira Junior, autor de obras como Torto Arado e Salvar o Fogo, e vencedor de prêmios como o Prêmio Jabuti, está de volta à Serra após sua visita à Feira do Livro de Caxias do Sul, em 2024. Ele participará do Circuito Sesc de Literatura e, além de Caxias, também estará em outras cidades do Estado.

Quando: 9 de maio (sábado), às 19h.

9 de maio (sábado), às 19h. Onde: Teatro do Sesc de Caxias do Sul (Rua Moreira César, 2.462 - bairro Pio X - Caxias do Sul).

Teatro do Sesc de Caxias do Sul (Rua Moreira César, 2.462 - bairro Pio X - Caxias do Sul). Ingressos: Disponíveis para retirada gratuita Sesc ou pelo site oficial

9 de maio: show com MC Paiva

MC Paiva se apresenta em Caxias no dia 9 de maio. MC Paiva / Divulgação

MC Paiva está de volta à Serra, mas será estreia dele na Story Prime. O artista tem como sucessos Casei com a Putaria, Fala Que Me Ama, Bandido Mau e 01 não é 02. MC Paiva soma 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Quando: 9 de maio (sábado), às 22h.

9 de maio (sábado), às 22h. Onde: Story Prime (Rua Gaston Luis Benetti, 849 - Cidade Nova - Caxias do Sul).

Story Prime (Rua Gaston Luis Benetti, 849 - Cidade Nova - Caxias do Sul). Ingressos: a partir de R$45 (+taxas). Os ingressos estão à venda pelo Eventiza.

15 de maio: Tributo ao Rei do Pop com Rodrigo Teaser

Tributo ao Rei do Pop com Rodrigo Teaser. Divulgação / Tributo ao Rei do Pop

O intérprete de Michael Jackson, Rodrigo Teaser, volta à Serra com o espetáculo Tributo ao Rei do Pop. A apresentação traz ao palco performances, figurinos e coreografias marcantes.

Quando: 15 de maio (sexta-feira), às 21h30min.

15 de maio (sexta-feira), às 21h30min. Onde: UCS Teatro

Ingressos: a partir de R$160 (+taxas). Os ingressos estão à venda na Minha Entrada.

16 de maio: Trinca de Reis - First Aid Medical Band

Formada por médicos, a banda fará uma apresentação em apoio ao Instituto da Audiovisão (INAV). Andréa Graiz / Divulgação

A First Aid Medical Band volta a Caxias com um show inédito. Formada por médicos, a banda fará uma apresentação em apoio ao Instituto da Audiovisão (INAV), reunindo sucessos de nomes da música como Albert King, Freddie King e B.B. King, além de celebrar os 10 anos de trajetória do grupo.

Quando: 16 de maio (sábado), às 20h30min.

16 de maio (sábado), às 20h30min. Onde: UCS Teatro

Ingressos: a partir de R$40 (+taxas). Os ingressos estão à venda pelo Sympla.

17 de maio: Cristina Ranzolin - "A Mulher Mais Forte do Mundo"

Cristina Ranzolin é apresentadora da RBSTV. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A jornalista e apresentadora gaúcha da RBS TV Cristina Ranzolin vem à Serra para ministrar a palestra A Mulher Mais Forte do Mundo, relembrando sua trajetória na televisão e a sua luta contra o câncer de mama.

Quando: 17 de maio (domingo), às 18h.

17 de maio (domingo), às 18h. Onde: UCS Teatro

Ingressos: a partir de R$90 (+taxas). Os ingressos estão à venda na Minha Entrada.

23 de maio: show com a banda Nenhum de Nós

Nenhum de Nós volta a Caxias para mais um show de hits. André Ávila / Agencia RBS

A banda gaúcha Nenhum de Nós volta a Caxias com um espetáculo na All Need Master Hall. O grupo tem como sucessos O Astronauta de Mármore, Camila, Camila e Você Vai Lembrar de Mim, entre outros. A banda soma cerca de 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Quando: 23 de maio (sábado), às 23h30min.

23 de maio (sábado), às 23h30min. Onde: All Need Master Hall (Rua Castelnovo, 13.351 - bairro Capivari - Caxias do Sul).

All Need Master Hall (Rua Castelnovo, 13.351 - bairro Capivari - Caxias do Sul). Ingressos: a partir de R$40 (+taxas). Os ingressos estão à venda na Minha Entrada.

27 de maio: show com o cantor e compositor Marcelo Jeneci

Marcelo Jeneci vem a Caxias por meio do Circuito Sesc de Música. Sesc / Divulgação

O cantor e compositor paulista Marcelo Jeneci vem a Caxias durante o Circuito Sesc de Música. O artista reúne sucessos como Felicidade e Pra Sonhar e soma mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify.