Cultura e Lazer

Oportunidade
Notícia

Vielas Espaço Cultural oferece oficinas gratuitas em Caxias; saiba como se inscrever

Entre as opções, há aulas de Grafite, Música (Beatmaker), Produção de Vídeos com Celular, Empoderamento Audiovisual e Tranças Afro

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS