Vielas Espaço Cultural oferece oficinas gratuitas em Caxias; saiba como se inscrever

Curso de "Tranças Afro" é um dos oferecidos pelo projeto. Vielas / Divulgação

A partir do mês de março, o bairro Euzébio Beltrão de Queiroz volta a ser cenário de criação coletiva com a chegada da segunda etapa do projeto Residência Vielas– Arte e Inclusão Social. As oficinas gratuitas ocorrem até maio, no Vielas, com inscrições abertas até esta sexta-feira (6).

As atividades iniciam no dia 11 de março e os participantes receberão certificado ao final do ciclo formativo.

A participação é aberta ao público em geral, com prioridade para moradores do bairro, além de estudantes e educadores da Rede Estadual de Ensino. As vagas são limitadas e a inscrição deve ser realizada exclusivamente de forma online, por meio de formulário eletrônico.

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Serão oferecidas oficinas de Arte com Sucata, Arte e Inclusão Social, Fotocerâmica, Grafite, Música (Beatmaker), Produção de Vídeos com Celular/Empoderamento Audiovisual e Tranças Afro.