Vielas Espaço Cultural oferece oficinas gratuitas em Caxias; saiba como se inscrever

A partir do mês de março, o bairro Euzébio Beltrão de Queiroz volta a ser cenário de criação coletiva com a chegada da segunda etapa do projeto Residência Vielas– Arte e Inclusão Social. As oficinas gratuitas ocorrem até maio, no Vielas, com inscrições abertas até esta sexta-feira (6).
As atividades iniciam no dia 11 de março e os participantes receberão certificado ao final do ciclo formativo.
A participação é aberta ao público em geral, com prioridade para moradores do bairro, além de estudantes e educadores da Rede Estadual de Ensino. As vagas são limitadas e a inscrição deve ser realizada exclusivamente de forma online, por meio de formulário eletrônico.
Serão oferecidas oficinas de Arte com Sucata, Arte e Inclusão Social, Fotocerâmica, Grafite, Música (Beatmaker), Produção de Vídeos com Celular/Empoderamento Audiovisual e Tranças Afro.
A programação em Caxias do Sul culminará no Festival Residência Vielas, previsto para o dia 23 de maio, quando os trabalhos desenvolvidos nas oficinas serão apresentados ao público e três participantes receberão troféu criado pelo artista plástico Andrigo Martins.