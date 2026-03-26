Venda de ingressos para o 34º FestiQueijo se inicia na próxima segunda-feira

O 34º FestiQueijo ocorrerá no Centro Cultural Mãe de Deus, em Carlos Barbosa. Alessandro Manzoni / Agencia RBS

O 34º FestiQueijo, em Carlos Barbosa, abrirá a venda de ingressos na próxima segunda-feira (30), a partir das 12h, incluindo um lote promocional e limitado do primeiro final de semana, que será de 26 a 28 de junho.

Nos demais dias, os valores variam de R$ 180 a R$ 390. Todas as entradas incluem shows, comida e bebida à vontade, além de taça e garfinho personalizados.

O evento será realizado novamente em dois turnos. Nas sextas-feiras, das 12h às 16h ou das 17h às 23h, e nos sábados, das 10h às 16h ou das 17h às 23h. No domingo, será sessão única, das 11h às 16h. A expectativa da organização é receber mais de 30 mil pessoas nos cinco finais de semana do evento.

Leia Mais 5º Festival do Grostoli traz nova receita com salame e atrações culturais em Garibaldi em abril

Nesta edição, o evento reunirá 65 shows ao longo de cinco finais de semana. Entre as atrações que passarão pelo palco do festival estão Grupo Chocolate, Ragazzi Dei Monti, Tchê Guri, Vocal Allegro, Guilherme Mecca, Grupo do Bola, Farina Brothers, Claus e Vanessa, Sunset Riders, Sétimo Sentido, Balada da Tati e Vitor Henrique e Gabriel.

O evento também contará com as Olimpíadas Coloniais, competição esportiva do FestiQueijo, que ocorrerá no dia 28 de junho, no Parque da Estação. Provas como debulhar milho, corrida de carriola, transporte de leite, revezamento de salame e lançamento de queijo poderão ser acompanhadas, de forma gratuita, das 9h às 17h. Em caso de mau tempo, o evento será transferido para o dia 12 de julho.

Leia Mais Confira as atrações deste fim de semana da Magia da Páscoa 2026, em Nova Petrópolis

A Meia Maratona FestiQueijo, a Rústica e a Mini Rústica serão realizadas no dia 5 de julho. Os participantes do Rally dos Vinhedos desfilarão em frente à rua que dá acesso ao festival no dia 11 de julho. O tradicional Pedal do FestiQueijo está confirmado para 18 de julho e, em caso de mau tempo, ocorrerá no dia 25 de julho, enquanto o Torneio Feminino de Futsal ocorrerá no dia 19 de julho.

Os ingressos para o 34º FestiQueijo, que será de 26 de junho a 26 de julho, podem ser adquiridos pelo site oficial do festival.