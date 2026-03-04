Veja quem são os novos representantes do Conselho Municipal de Política Cultural, em Caxias

A Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul realizou na terça-feira (3) a eleição dos representantes não governamentais do Conselho Municipal de Política Cultural para o biênio 2026/2027. Ao todo, 757 eleitores participaram do pleito, realizado na sede da SMC. O úmero superou o registrado na eleição anterior, que contou com cerca de 640 votantes.