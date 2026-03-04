Veja quem são os novos representantes do Conselho Municipal de Política Cultural, em Caxias

A Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul realizou na terça-feira (3) a eleição dos representantes não governamentais do Conselho Municipal de Política Cultural para o biênio 2026/2027. Ao todo, 757 eleitores participaram do pleito, realizado na sede da SMC. O úmero superou o registrado na eleição anterior, que contou com cerca de 640 votantes.
A contagem dos votos considerou os votos atribuídos aos candidatos inscritos em cada segmento cultural, sendo considerados eleitos os candidatos que obtiveram maioria simples dos votos em seus respectivos segmentos.
Confira os eleitos:
Música
Titular: Maurício Rossini dos Santos
Suplente: Artur Stockmans Teixeira
Artes Cênicas (teatro, dança, circo, cinema e televisão)
Titular: Darlan Gebing Scheid
Suplente: Daniel Herrera
Literatura
Titular: Franciele de Almeida de Oliveira
Suplente: Fernando Bins Sandi
Artes Visuais
Titular: Liliane Maria Viero Costa
Suplente: Rafael Henrique Dambros
Folclore
Titular: Cristionlei Rodrigues
Artesanato
Titular: Sonia Maria Serpa Ramos
Patrimônio Cultural
Titular: Maria Cecília Pozza
Suplente: Ottavio Antonio Mossi Frizzo
Manifestações culturais populares
Titular: Claudia Detanico Calloni