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"Vamos fazer uma noite inesquecível juntos", prometem Henrique e Juliano sobre show em Caxias do Sul

Com mais de 15 anos de carreira, dupla sertaneja se apresenta nesta sexta-feira (6), na Arena da Festa da Uva. Ainda há ingressos à venda, a partir de R$ 70

Renata Oliveira Silva

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