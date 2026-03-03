"Vamos fazer uma noite inesquecível juntos", prometem Henrique e Juliano sobre show em Caxias do Sul

Dulpa retorna das férias e se apresenta em Caxias do Sul às 23h de sexta-feira (6) Flaney / Divulgação

"Estamos voltando de férias e cheios de energia. Preparem-se Caxias do Sul, porque vamos fazer uma noite inesquecível juntos", essa é a promessa da dupla sertaneja Henrique e Juliano, que se apresenta nesta sexta-feira (6), na 35ª Festa Nacional da Uva. Os ingressos ainda estão disponíveis a partir de R$ 70 (+taxas) pelo site Guichê Web.

Com mais de 15 anos de carreira, em 2025, o álbum da dupla Manifesto Musical 2 foi o mais ouvido da plataforma Spotify, trazendo hits como Última Saudade, Seja Ex, Romântico e Amigo da Minha Saudade. Em 2024, os irmãos também emplacaram dois projetos no topo do Spotify: To Be (Ao Vivo em Brasília) como Álbum nº1 e O Céu Explica Tudo (Ao Vivo), na segunda posição.

Os dois estavam de férias e retornam aos palcos justamente em Caxias. Em entrevista ao Pioneiro, comentaram sobre a ansiedade de voltarem à rotina de shows.

— Nós já somos conhecidos pelos afters sem fim, né? Estamos voltando de férias e cheios de energia. Preparem-se Caxias do Sul, porque vamos fazer uma noite inesquecível juntos! Estamos ansiosos para retomar aos shows — contou Henrique.

Segundo Juliano, o repertório do show em solo caxiense deve ser repleto de hits novos e antigos.

— A gente tenta sempre agradar um pouco todo mundo, para que o público saia do nosso show dizendo que nunca mais esquecerá aquela noite, sabe? Atualmente, está bem difícil escolher o repertório, são muitos pedidos, graças a Deus, mas os sucessos estarão presentes — destacou.

E falando em sucessos, algumas das músicas mais famosas como Aquela Pessoa, Como é Que a Gente Fica, Vai com Calma, refletem muito sobre relacionamentos. Para Henrique, a inspiração vem da conexão com as letras e com o público.

— Costumamos falar que respiramos música 24 horas, estamos sempre ouvindo novas guias, lançamentos. A gente se inspira em tudo, e muita das vezes, guardamos faixas para outro momento, pois precisamos sentir uma conexão com a letra. Mas, sim, sempre tentamos selecionar o repertório pensando em como ele se conectará com o nosso público — disse.

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Programe-se

O quê: show da dupla sertaneja Henrique e Juliano.

Quando: sexta-feira (6), à partir das 23h. Abertura dos portões prevista para as 20h.

Onde: Arena da 35ª Festa da Uva (Parque de Eventos - Rua Ludovico Cavinato, 1.431 - Bairro Nossa Senhora da Saúde - Caxias do Sul).

Quanto: ingressos à venda pelo site Guichê Web, divididos em quatro setores:

Arena: a partir de R$ 70 + taxas;

a partir de R$ 70 + taxas; Área Vip: a partir de R$ 150 + taxas;

a partir de R$ 150 + taxas; Open Bar (Frente do Palco) para maiores de 18 anos (com cerveja, água e refrigerante): a partir de R$ 280 + taxas;

(Frente do Palco) para maiores de 18 anos (com cerveja, água e refrigerante): a partir de R$ 280 + taxas; Premium Open Bar e Open Food para maiores de 18 anos (com cerveja, energético, vodka, whisky, água e refrigerante, além de massas, risotos e doces): A partir de R$ 480 + taxas.

"Respiramos música 24h"

Nascidos na cidade de Palmeirópolis, interior do estado do Tocantins, Henrique e Juliano consolidaram-se em todo território nacional rapidamente. Conhecidos como "a dupla que arrasta multidões", sempre se mantiveram próximos dos fãs e de suas raízes sendo que, até hoje, moram em Palmas e não abrem a mão da vida na fazenda.

Sobre a contínua ascensão no mundo musical, Henrique credita muito aos fãs.

— Sem eles a gente não chegaria onde estamos, fazemos músicas para tocarem as pessoas, e cada vez que alguém conta uma história falando que a nossa música despertou um sentimento, ou fez parte de algum momento da vida delas, é como se nosso objetivo fosse alcançado — comentou.

Já sobre o impacto de serem irmãos e continuarem trabalhando juntos por tantos anos, Juliano revelou que facilita muito o dia a dia.