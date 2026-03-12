Show Rock ao Piano retorna a Caxias na próxima quarta-feira, em versão dedicada ao Pink Floyd

Bruno Hrabovsky comanda o projeto Rock ao Piano Adriano Arantos / Divulgação

Já consagrado em todo o país, o show Rock ao Piano, apresentado pelo pianista paranaense Bruno Hrabovsky, volta a Caxias do Sul na próxima quarta-feira (18). Dedicado aos clássicos da banda britânica Pink Floyd, o concerto ocorre no Teatro Municipal Pedro Parenti (Casa da Cultura), às 20h.

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No repertório, o pianista passeia por todas as fases do Pink Floyd, com pelo menos uma música de cada álbum. No setlist estão pérolas como Summer '68 (do álbum Atom Heart Mother, 1970), Breathe (de The Dark Side of the Moon, 1973) e High Hopes (The Division Bell, 1994). Duas das 15 músicas do concerto ganharam versões reduzidas: Shine on you Crazy Diamond, do álbum Wish You Were Here (1975), e Dogs, do disco Animals (1977).

Desde 2013, o projeto Rock ao Piano já passou por mais de 140 cidades de 22 estados brasileiros, lotando teatros e casas de show em suas versões dedicadas a bandas específicas ou compilando sucessos da década de 1970.