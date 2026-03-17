Show "O Grande Encontro – Música dos Gaúchos" chega a Vacaria neste final de semana

Vacaria recebe neste sábado (21) mais uma edição do espetáculo "Banrisul apresenta: O Grande Encontro – Música dos Gaúchos". A apresentação ocorre às 18h, na Praça Daltro Filho, em frente à Catedral Nossa Senhora da Oliveira, com entrada gratuita. O evento reúne 12 nomes consagrados da música regional em um show que celebra a cultura gaúcha e a música nativista.
Para dar voz ao repertório repleto de clássicos do cancioneiro gaúcho, o elenco traz representantes de diferentes gerações e vertentes do tradicionalismo: Renato Borghetti, Elton Saldanha, César Oliveira e Rogério Melo, Shana Müller, Marcello Caminha, Cristiano Quevedo, Analise Severo, Juliana Spanevello, Ângelo Franco, Ricardo Bergha, Maria Alice e Lincon Ramos.
A banda base, por sua vez, terá os músicos Paulinho Goulart, Guilherme Castilhos, Guilherme Goulart, Gustavo Brodinho, Lázaro Nascimento, Bruno Coelho e Rafael Bisogno.
Idealizado pelo produtor cultural Ayrton Patineti dos Anjos (1941-2024), o projeto já soma vinte apresentações pelo Rio Grande do Sul desde sua estreia, em 2013. A realização é da Los Anjos Produções e da Angel Produções.