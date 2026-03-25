Show de mágica e oficina de desenhança: confira a programação da Estação Téti deste fim de semana

A Estação Téti realizará uma programação voltada às crianças e suas famílias, no sábado (28) e no domingo (29), em Caxias do Sul. O espaço receberá duas atrações que dialogam com sua curadoria: o Show de Mágica com Marcelo Soccol, no sábado (28), e a Oficina Desenhança, no domingo (29).

A partir das 16h de sábado a atração é o Show de Mágica com Marcelo Soccol, ilusionista de Gramado. Em formato interativo, o espetáculo propõe uma vivência lúdica para crianças e adultos, reunindo ilusionismo, participação do público, surpresas, riso e diversão.

Já no domingo (29), às 15h, a Estação Téti recebe a Oficina Desenhança, proposta idealizada pela artista-educadora Guadalupe Rausch, inspirada no projeto Segni Mossi, referência na relação entre dança e desenho. O projeto desenvolve experiências que articulam corpo, gesto, traço e imaginação em jogos criativos voltados a crianças e adultos.

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A oficina convida os participantes a explorarem o movimento como linguagem expressiva, em uma relação horizontal entre adultos e crianças. No mesmo dia, às 9h, haverá ainda uma sessão especial gratuita para educadores.

Além da programação, é possível realizar a visitação da exposição Jardim das Fridas, da artista plástica Jaque Pauletti, em cartaz na galeria do espaço.

Quanto custa

Cada atração tem preços diferenciados, com opções de meia-entrada e desconto para compra antecipada (veja mais abaixo).

Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla ou pelo WhatsApp (54) 3019-2605.

ou pelo WhatsApp (54) 3019-2605. A Estação Tétia está localizada na Rua Augusto Pestana, 145, na Estação Férrea.

Confira a programação:

Show de Mágica com Marcelo Soccol

Show de Mágica com Marcelo Soccol, ilusionista de Gramado. Divulgação / Divulgação

Quando: Sábado (28), às 16h

Ingressos:

Adulto antecipado: R$ 40

Adulto no dia: R$ 50

Criança (meia-entrada): R$ 20

Combo família antecipado (2 adultos + 1 criança): R$ 75

Combo família no dia: R$ 90

Oficina Desenhança

a Estação Téti recebe a Oficina Desenhança, proposta idealizada pela artista-educadora Guadalupe Rausch. Divulgação / Divulgação