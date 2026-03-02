Cultura e Lazer

Até 22 de março
Notícia

Sesc Caxias do Sul abre inscrições para cursos de artes cênicas, audiovisual, música e artes visuais

Atividades de formação cultural são gratuitas e voltada a jovens com idade entre 15 e 29 anos

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS