Sesc Caxias do Sul abre inscrições para cursos de artes cênicas, audiovisual, música e artes visuais

LABmais/Sesc Caxias do Sul / Divulgação

O Sesc Caxias do Sul está com inscrições abertas, até 22 de março, para os cursos do LABmais, iniciativa que oferece formação cultural gratuita a jovens de 15 a 29 anos. As atividades ocorrem de 6 de abril a 2 de julho, nos turnos da tarde e da noite, na unidade do Sesc (Rua Moreira César, 2462).

Voltado ao desenvolvimento artístico e à experimentação criativa, o LABmais oferece formações nas áreas de Artes Cênicas, Audiovisual, Música e Artes Visuais. A maioria dos cursos tem duração de três meses, com exceção de Curta-Metragem e Produção Musical, que se estendem por seis meses, divididos entre o primeiro e o segundo semestre.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio de formulário online. A participação é gratuita e as vagas são limitadas. O processo seletivo ocorre de 23 de março a 2 de abril, e os candidatos selecionados serão contatados via WhatsApp.

Podem se inscrever pessoas com credencial Sesc válida, preferencialmente estudantes de escola pública, com renda familiar per capita de até dois salários mínimos e disponibilidade para frequência mínima de 75% das aulas. No caso de menores de idade, o formulário deve ser preenchido pelo responsável legal.