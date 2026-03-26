Cultura e Lazer

Até outubro
Notícia

Série de bate-papos sobre a dança em Caxias começa nesta sexta-feira no Zarabatana Café

A conversa terá mediação do jornalista cultural Carlinhos Santos e a primeira convidada é a professora, bailarina, pesquisadora e doutora em Filosofia Verónica Gomezjurado Zevallos

Gabriela Alves

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