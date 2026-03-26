Série de bate-papos sobre a dança em Caxias começa nesta sexta-feira no Zarabatana Café

Primeiro bate-papo do projeto será nesta sexta-feira (27), às 17h. Verónica Gomezjurado Zevallos / Arquivo Pessoal e Janete Kriger / Divulgação

O primeiro encontro do projeto Conversas Coreográficas – Ideias em Movimento vai unir o jornalista cultural, mestre em Educação com pesquisa sobre a história da Cia. Municipal de Dança e crítico de dança, Carlinhos Santos, e a professora, bailarina, pesquisadora e doutora em Filosofia Verónica Gomezjurado Zevallos. O bate-papo será nesta sexta-feira (27), às 17h, no Zarabatana Café, junto ao Centro Municipal de Cultura Henrique Ordovás Filho.

O projeto parte do questionamento "O que move a criação no contexto das danças contemporâneas?" e vai debater, ao longo de encontros mensais até outubro deste ano, trabalhos, trajetórias e conceitos artísticos que mobilizam o trabalho de coreógrafos, artistas e pesquisadores. Os encontros ocorrem sempre nas últimas sextas-feiras do mês.

Os próximos convidados do projeto são Matheus Brusa (24/04), Sigrid Nora (29/05), Gislaine Sacchet (26/06), Jussara Miranda (31/07), Magda Carpeggiani (28/08), Ana Teixeira (25/09) e Vanessa Carraro (30/10). O projeto também prevê a gravação das entrevistas para posterior postagem no canal do Youtube.

— Caxias do Sul tem uma história significativa na linguagem da dança. Organizar essas conversas é, de alguma forma, uma tentativa de fazer mais um registro sobre essa trajetória reunindo alguns dos nomes que ajudaram a construir este percurso. É também um convite para a informação e formação de público para a dança. O projeto reúne pessoas que seguem atuando no contexto da dança contemporânea local e também traz à cidade a bailarina e pesquisadora Ana Teixeira e a coreógrafa Jussara Miranda, de São Paulo e Porto Alegre respectivamente, cujas carreiras começaram em Caxias do Sul — observa o organizador do projeto, Carlinhos Santos.

O projeto Conversas Coreográficas – Ideias em Movimento foi contemplado no edital 2025 do Financiarte.

Sobre Verónica Gomezjurado Zevallos

A primeira convidada para a série de bate-papos é professora, bailarina e pesquisadora, além de doutora em Filosofia e mestre em Educação.