Segunda edição do projeto Arte no Moinho estreia neste fim de semana, em Caxias do Sul

Projeto ocorre ao longo de cinco finais de semana, entre março e junho, com apresentações gratuitas aos sábados e domingos Giovani Boff / divulgação

A segunda edição do projeto Arte no Moinho estreia neste final de semana no Centro Cultural Moinho da Cascata, em Caxias. A programação começa no sábado (14), com o espetáculo O Cavaleiro e o Dragão do Tempo, apresentado pelo Grupo Ueba Produtos Notáveis, e segue no domingo, com a peça Estação Tic Tac, da Tribu di Arteiros, de Feliz. Ambas as atrações estão marcadas para as 16h.

Lançado em 2025 pelo Grupo Ueba, o projeto promove encontros entre companhias teatrais de diferentes regiões do Estado ao longo de cinco finais de semana, entre março e junho, sempre na sede da trupe caxiense, o Moinho da Cascata. A proposta alterna apresentações do repertório do Ueba aos sábados e dos grupos convidados aos domingos, sempre com entrada gratuita

Além das apresentações, cada grupo convidado participa de um encontro de pesquisa com a trupe anfitriã, mediado pelo pesquisador Márcio Silveira. Nessas atividades, realizadas em turno inverso ao do espetáculo, os artistas compartilham técnicas, discutem processos criativos e experimentam exercícios cênicos. Ao final, é produzido um dossiê dos encontros.

SINOPSES

O Cavaleiro e o Dragão do Tempo, do Grupo Ueba Produtos Notáveis, de Caxias do Sul Anésia Muller / Divulgação

O Cavaleiro e o Dragão do Tempo apresenta uma trupe de circo-teatro em uma missão única: contar a incrível jornada de um cavaleiro determinado a derrotar Chronos, o temível Dragão do Tempo. Repleto de coragem, o cavaleiro embarca em uma aventura épica que promete surpreender tanto ele quanto o público a cada passo.

Estação Tac Tic, da Tribu di Arteiros, de Feliz OXGNSTUDIO / Divulgação

Estação Tac Tic é ambientada em um universo lúdico e poético, onde a palhaça Mirabel convida o público a revisitar a infância, a abraçar os fracassos e a encontrar beleza nas pequenas coisas. O espetáculo acontece numa estação de trem, onde Mirabel aguarda ansiosamente sua vez de embarcar. Entre tentativas frustradas e soluções absurdas, ela leva o público a rir e refletir sobre o tempo e as delicadezas da vida.