São Vicente é a escola campeã do Carnaval de Rua de Caxias do Sul

Por uma pequena diferença de dois décimos a Associação Cultural Esportiva São Vicente sagrou-se campeã do Carnaval de Rua de Caxias do Sul na retomada da competição na edição deste ano.
Para a presidente da escola, Carla Fonseca, a vitória é de toda a comunidade.
— Não é um trabalho só meu, mas de toda a minha comunidade, de todos os integrantes e da minha diretoria. Estamos muito felizes pelo campeonato. Já estamos há 20 anos nessa correria e, graças a Deus, a gente foi feliz esse ano sendo os campeões — comemorou Carla.
Celebrado na noite de sábado (28/2) e na madrugada de domingo (1º) —quando se encerrou por volta de 2h30min — o tão aguardado retorno ao coração da cidade ocorreu diante de uma plateia que compareceu em bom número na Rua Sinimbu.
A Associação Cultural Esportiva São Vicente foi a última a desfilar, apresentando o samba-enredo Do amém ao Axé... A fé se une no samba, com foco no combate à intolerância religiosa.
O enredo propôs uma mensagem de união e respeito à diversidade de crenças, reforçada pela presença de uma inédita ala LGBTQIA+.
Com os versos reforçando que "O preconceito é uma praga/ ódio que se propaga/ Destrói, corrói e mata", a escola do bairro Jardelino Ramos passou sua mensagem para um público já reduzido, mas ainda participativo e disposto a aplaudir e cantar junto.
APURAÇÃO DOS VOTOS
Depois de dez anos, o Carnaval de Rua de Caxias voltou a ser competitivo. Os jurados tiveram dificuldade para definir os vencedores, porque os três primeiros ficaram praticamente empatados.
Conheça o júri
- Tema-Enredo: Luiz Fernando Viega De Lima e Jovani Ribeiro Cesar
- Fantasia: Heloisa Helena Dias e Paulo Filandro
- Bateria: Mauricio Leal e Carlos Tovar
- Samba Enredo: Juan Athaide e Antonio Maciel
- Alegorias e Adereços: Marcolino De Oliveira e Marisa Borba De Oliveira
- Comissão De Frente: Iara Enedina Da Silva Bastos e Vladimir Colombelli
- Evolução: Katia Regina Ribeiro De Oliveira e Eduardo Alves Dos Santos
- Mestre Sala e Porta Bandeira: Sirlei Junqueira e Tadeu Pé De Vento
- Harmonia Musical: Joice Mara Viegas Da Cunha e Prof. Henrique Dill
- Presidente Juri: Luiz Veiga
- Coordenadora: Heloisa Dias
O resultado foi apertado, confira:
- Campeã: Associação Cultural Esportiva São Vicente - 179.2 pontos
- Vice-campeã: Pérola Negra - 179 pontos
- Terceiro Lugar: Unidos do é o Tchan - 179 pontos
- Quarto Lugar: Nação Verde e Branco - 174,4 pontos
- Quinta Lugar: XV de Novembro - 174,2 pontos
- Sexto Lugar: Filhos de Jardel - 169,5 pontos
Realização
O Carnaval de Rua de Caxias do Sul 2026 é uma realização da Secretaria Municipal da Cultura por meio da Diretoria de Arte e Cultura Popular, pelo Instituto SAMbA e pelo Instituto de Leitura Quindim em parceria das Escolas de Samba de Caxias do Sul.