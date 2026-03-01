São Vicente é a escola campeã do Carnaval de Rua de Caxias do Sul

A escola do bairro Jardelino Ramos é a vencedora do Carnaval caxiense na retomada das competições após 10 anos. Porthus Junior / Agencia RBS

Por uma pequena diferença de dois décimos a Associação Cultural Esportiva São Vicente sagrou-se campeã do Carnaval de Rua de Caxias do Sul na retomada da competição na edição deste ano.

Para a presidente da escola, Carla Fonseca, a vitória é de toda a comunidade.

— Não é um trabalho só meu, mas de toda a minha comunidade, de todos os integrantes e da minha diretoria. Estamos muito felizes pelo campeonato. Já estamos há 20 anos nessa correria e, graças a Deus, a gente foi feliz esse ano sendo os campeões — comemorou Carla.

Celebrado na noite de sábado (28/2) e na madrugada de domingo (1º) —quando se encerrou por volta de 2h30min — o tão aguardado retorno ao coração da cidade ocorreu diante de uma plateia que compareceu em bom número na Rua Sinimbu.

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A Associação Cultural Esportiva São Vicente foi a última a desfilar, apresentando o samba-enredo Do amém ao Axé... A fé se une no samba, com foco no combate à intolerância religiosa.

O enredo propôs uma mensagem de união e respeito à diversidade de crenças, reforçada pela presença de uma inédita ala LGBTQIA+.

Com os versos reforçando que "O preconceito é uma praga/ ódio que se propaga/ Destrói, corrói e mata", a escola do bairro Jardelino Ramos passou sua mensagem para um público já reduzido, mas ainda participativo e disposto a aplaudir e cantar junto.

APURAÇÃO DOS VOTOS

Depois de dez anos, o Carnaval de Rua de Caxias voltou a ser competitivo. Os jurados tiveram dificuldade para definir os vencedores, porque os três primeiros ficaram praticamente empatados.

Conheça o júri

Tema-Enredo: Luiz Fernando Viega De Lima e Jovani Ribeiro Cesar

Luiz Fernando Viega De Lima e Jovani Ribeiro Cesar Fantasia: Heloisa Helena Dias e Paulo Filandro

Heloisa Helena Dias e Paulo Filandro Bateria: Mauricio Leal e Carlos Tovar

Mauricio Leal e Carlos Tovar Samba Enredo: Juan Athaide e Antonio Maciel

Juan Athaide e Antonio Maciel Alegorias e Adereços: Marcolino De Oliveira e Marisa Borba De Oliveira

Marcolino De Oliveira e Marisa Borba De Oliveira Comissão De Frente: Iara Enedina Da Silva Bastos e Vladimir Colombelli

Iara Enedina Da Silva Bastos e Vladimir Colombelli Evolução: Katia Regina Ribeiro De Oliveira e Eduardo Alves Dos Santos

Katia Regina Ribeiro De Oliveira e Eduardo Alves Dos Santos Mestre Sala e Porta Bandeira: Sirlei Junqueira e Tadeu Pé De Vento

Sirlei Junqueira e Tadeu Pé De Vento Harmonia Musical: Joice Mara Viegas Da Cunha e Prof. Henrique Dill

Joice Mara Viegas Da Cunha e Prof. Henrique Dill Presidente Juri: Luiz Veiga

Luiz Veiga Coordenadora: Heloisa Dias

O resultado foi apertado, confira:

Campeã: Associação Cultural Esportiva São Vicente - 179.2 pontos

Associação Cultural Esportiva São Vicente - 179.2 pontos Vice-campeã: Pérola Negra - 179 pontos

Pérola Negra - 179 pontos Terceiro Lugar: Unidos do é o Tchan - 179 pontos

Unidos do é o Tchan - 179 pontos Quarto Lugar: Nação Verde e Branco - 174,4 pontos

Nação Verde e Branco - 174,4 pontos Quinta Lugar: XV de Novembro - 174,2 pontos

XV de Novembro - 174,2 pontos Sexto Lugar: Filhos de Jardel - 169,5 pontos

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