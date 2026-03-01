Cultura e Lazer

Folia na Sinimbu
Notícia

São Vicente é a escola campeã do Carnaval de Rua de Caxias do Sul

Com 179,2 pontos a agremiação do bairro Jardelino Ramos ficou em primeiro lugar, seguida de Pérola Negra e Unidos do é o Tchan empatadas com 179 pontos

Marcelo Mugnol

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Renata Oliveira Silva

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