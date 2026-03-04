Próxima edição do Mercado de Arte ocorre neste domingo, no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias

Evento estimula o comércio de obras produzidas por artistas locais Mona Carvalho / Divulgação

O Mercado de Arte terá sua próxima edição no domingo (8), a partir das 15h30min, no Centro Municipal de Cultura Ordovás. A feira reúne exposição e comercialização de obras assinadas por 14 artistas e coletivos de Caxias do Sul, da Serra e da região Metropolitana.

Participam desta edição os artistas AntropofaJubs, Coletivo Estúdio Rito, Diogo Borba, FW Artes, GABZ & Chewy, Gesiel Oliveira, Hans Georg, Luana Bacana, Maff, Michael Roberto de Barros, Milencolia, Sabrina Dani, Sofia Rigotti e Tchervinsqui.

Às 16h30min, o público poderá visitar a reserva técnica do Acervo Municipal de Artes Plásticas de Caxias do Sul (AMARP), com mediação do historiador Felipe da Silva Vitória e de Mona Carvalho. O ponto de encontro será em frente à sala administrativa da Unidade de Artes Visuais, no térreo do Centro de Cultura.

Durante a programação, a DJ Polli comanda a trilha sonora da tarde com sets e intervenções musicais.

SOBRE O MERCADO DE ARTE