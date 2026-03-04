Cultura e Lazer

A partir das 15h30min
Notícia

Próxima edição do Mercado de Arte ocorre neste domingo, no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias

Feira reúne exposição e comercialização de obras assinadas por 14 artistas e coletivos de Caxias do Sul, da Serra e da região Metropolitana

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS