Projeto resgata memórias de mulheres do campo e valoriza idosos em Caxias do Sul

Projeto "Entre Elas" busca preservar memórias e oferecer protagonismo às histórias contadas pelas mulheres. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

“Que saudade”, “eu vivi isso”, “lembro disso”. Essas foram algumas das falas que mais reverberaram entre o grupo de idosos que participou nesta segunda-feira (29) da atividade do projeto Entre Rios, no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul. A ação busca preservar memórias e oferecer protagonismo às mulheres dos Campos de Cima da Serra por meio de um documentário e uma exposição.

O projeto destaca a força de mulheres em trajetórias que foram fundamentais para a sustentação de territórios, embora frequentemente apagadas das narrativas oficiais. Ao preservar essas histórias, a iniciativa reafirma a memória como instrumento de resistência.

Além disso, tem como eixo a valorização da pessoa idosa, apresentando as trajetórias de quatro agricultoras e guardiãs de saberes: Iraci Berveig dos Santos, Maria Luiza Pereira (Maisa), Cleusa Maria Cândido de Oliveira e Maria Rosa Bitencourt (Santa). Todas possuem histórias profundamente vinculadas ao município de Pinhal da Serra, no Rio Grande do Sul.

Franciele é uma das idealizadoras do projeto "Entre Rios". Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Uma das idealizadoras da ação, a caxiense Franciele Oliveira, contou que o projeto foi inspirado na história da própria avó, já falecida.

— Eu tinha escrito o projeto para a minha avó materna, que era uma mulher do campo, teve 12 filhos, viveu dentro de um contexto de pobreza. Era uma mulher simples, mas eu olhava para ela e via o quanto que ela tinha feito, mas nunca tinha destaque. Então eu pensei em escrever justamente um projeto de resgate das memórias dessas mulheres — contou.

Junto disso, Franciele buscou trazer o público idoso, atendido pelos Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e grupos de convivência de Caxias, para conhecerem a iniciativa e compartilharem suas próprias histórias.

— Hoje o tempo passa tão rápido, mas para essas pessoas, elas têm um outro tipo de vivência, então a proposta foi trazer o público do qual foi feito o material, mostrar que a vida deles, que a trajetória deles é importante e também pode ser representada de forma bonita, através de uma exposição, de um documentário — destacou.

A segunda parte da ação deve ocorrer nos Centros de Assistência Social com uma oficina de fotografia ministrada por Franciele e a fotógrafa Tatieli Sperry.

— Nessas oficinas, vamos trabalhar com objetos e fotografias deles, fazer essa conexão, esse resgate, conversar sobre essas memórias. Depois eles também vão aprender a fotografar justamente essa coisa do telefone, para que eles possam fazer os registros — explicou.

“Lembro da minha avó materna moendo milho”, diz Iliana

Após o documentário, Iliana Griesang, 62 anos, escreveu uma memória que tinha da sua avó, com qual conviveu em Crissiumal, para deixar registrada na exposição do projeto. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Muitos dos idosos que participaram da atividade reviveram suas próprias histórias. Durante a exibição do documentário e da exposição, foi possível ouvir muitos dizendo "minha mãe costurava esse tipo de roupa", "minha avó usava isso para fazer farinha", "eu tinha isso na minha casa", dentre outras lembranças.

E para reforçar esse movimento, a mostra conta com um espaço para que as pessoas escrevam "qual memória você tem da sua avó?" e em um post-it laranja, Iliana Griesang, 62 anos, escreveu "lembro da minha avó materna moendo milho", com qual conviveu em Crissiumal, na região noroeste do Estado. Para ela, o documentário e a exposição fizeram recordar os poucos momentos em que esteve na presença da matriarca.

— Vivi pouco com a minha avó, mas assistir o documentário me deu saudade da minha infância. Me fez lembrar dela moendo milho, de lavar a roupa no rio, as carnes nas latas. Gostei muito do que assisti — comentou Iliana.

"Uma mulher consegue sobreviver sozinha", diz Loridani

Loridani nasceu no interior de Espumoso e relembrou a sua infância durante a exposição. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Para Loridani Fátima Tissiani, 73 anos, a atividade também a fez lembrar da infância, vivida no interior de Espumoso, envolvendo a avó e seus irmãos.

— Eu lembro que a minha avó, de manhã, ela levantava e ia tirar leite, então dava para nós umas canequinhas, dessas esmaltadas, e botava uma colher de, na época dizia Toddy, com o leite que tirava direto da vaca. Pareceu que passou um filme na minha cabeça — relembrou Loridani.

A aposentada ainda elogiou o documentário, destacando a força das mulheres representadas.

— Muito, muito bom. Inclusive, pelo fato que uma mulher consegue sobreviver sozinha. Ela cria filhos, ela cuida de casa, ela cuida da "roça", faz tudo, a parte do homem e da mulher. Eu achei muito, muito interessante — pontuou.

Mais sobre o projeto "Entre Rios"

O projeto Entre Rios destaca a trajetória de quatro mulheres agricultoras de Pinhal da Serra (RS), valorizando a memória, os saberes e o envelhecimento no meio rural. A iniciativa também contextualiza o município, localizado nos Campos de Cima da Serra, com economia baseada na agricultura, pecuária e produção de energia.