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Projeto resgata memórias de mulheres do campo e valoriza idosos em Caxias do Sul

"Entre Rios" busca preservar histórias, abrindo espaço para o protagonismo das mulheres serranas por meio de um documentário e uma exposição, que ocorre no Centro de Cultura Ordovás

Renata Oliveira Silva

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