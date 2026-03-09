Projeto Fábrica de Gaiteiros, de Renato Borghetti, recebe recursos para implantar unidade em Caxias do Sul

Deputada federal Denise Pessôa e Renato Borghetti formalizam o repasse da emenda parlamentar na sede do projeto Fábrica de Gaiteiros, em Barra do Ribeiro Mariana Ávila / Divulgação

A Fábrica de Gaiteiros deverá ganhar uma unidade em Caxias do Sul. Idealizado pelo músico gaúcho Renato Borghetti, o Borghettinho, o projeto oferece formação musical gratuita para crianças e adolescentes por meio do ensino da gaita de oito baixos, instrumento símbolo da cultura gaúcha. A implantação será viabilizada por meio de uma emenda parlamentar de R$ 116 mil destinada pela deputada federal caxiense Denise Pessôa (PT).

Criada em 2011 no município de Barra do Ribeiro, a 60 km de Porto Alegre, a iniciativa atende jovens de 7 a 15 anos e já conta com 25 unidades, em municípios gaúchos e de SC, além do Uruguai. Além das aulas, o projeto também produz artesanalmente as gaitas utilizadas pelos estudantes, que ficam com os instrumentos durante o período de aprendizado.

Uma das frentes do projeto é a fabricação da tradicional gaita de oito baixos, também conhecida como gaita ponto, instrumento que Renato Borghetti ajudou a popularizar no Brasil Marcelo Donadussi / Divulgação

No vídeo postado nas redes sociais, em que a deputada e o músico celebram a parceria, Borghettinho ressalta seus laços familiares com a Serra Gaúcha:

- Eu nasci em Flores de Cunha, que é a cidade de origem do meu pai, mas todo este lado da família reside hoje em Caxias do Sul. Então, Caxias, é a minha cidade de família. Também é a cidade que abrigou a fábrica de acordeões Universal, que eu utilizei por muito tempo e onde recebi todo o suporte para aprender a parte mecânica do instrumento.

Denise, que já havia visitado a sede do projeto no ano passado, também destaca a importância de levar o projeto para Caxias:

- A gaita é um instrumento que transforma realidades, ensina disciplina e fortalece a nossa identidade cultural. Trazer a Fábrica de Gaiteiros para Caxias significa abrir oportunidades para crianças e adolescentes e investir em cultura como ferramenta de futuro.

Os próximos passos ficarão sob coordenação do próprio Borghetti e do seu irmão e empresário, Marcos Borghetti. De acordo com Marcos, a indicação da emenda é um passo importante para concretizar a ideia da instalação de uma unidade em Caxias, mas o projeto ainda precisa avançar:

- A intenção de levar uma unidade para Caxias é um fato, e já temos toda a estrutura pronta para isso. Porém, há questões burocráticas a serem resolvidas, inclusive envolvendo a confirmação da emenda. Por enquanto, o que temos de mais concreto é a torcida para que tudo funcione.