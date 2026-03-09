Cultura e Lazer

Música e inclusão social
Notícia

Projeto Fábrica de Gaiteiros, de Renato Borghetti, recebe recursos para implantar unidade em Caxias do Sul

Emenda parlamentar destinada pela deputada federal Denise Pêssoa (PT) deve viabilizar a instalação no município do projeto focado na construção e no ensino do acordeom para crianças e adolescentes

Andrei Andrade

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