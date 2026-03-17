Cultura e Lazer

Arte inclusiva
Notícia

Projeto "Cego em Cena" apresenta espetáculo teatral sensorial em Caxias do Sul, nesta sexta

"Além da Visão" terá sessões às 10h e às 15h na sede da Apadev, com entrada gratuita e seguidas de bate-papo com a equipe criativa

Andrei Andrade

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