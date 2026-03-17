Projeto "Cego em Cena" apresenta espetáculo teatral sensorial em Caxias do Sul, nesta sexta

Videl Zuccolotto, proponente do projeto, e Eduardo Matias, diretor do espetáculo Vinicius Zuccoloto / Divulgação

O projeto Cego em Cena apresenta, nesta sexta-feira (20), em Caxias do Sul, o espetáculo “Além da Visão”, uma adaptação sensorial do clássico O Mágico de Oz. A proposta convida o público a vivenciar a história em completa escuridão, explorando sons, aromas e texturas como principais elementos narrativos. As sessões ocorrem às 10h e às 15h, na sede da Apadev (Rua Luiz Antunes, 899, Panazzolo), com entrada gratuita.

Com direção e texto de Eduardo Matias, sonoplastia e adereços de Videl Zuccoloto e consultoria de acessibilidade de Milena Eich, a experiência é inspirada no Teatro Ciego, técnica criada pelo diretor argentino Ricardo Sued. A montagem é resultado de oficinas de teatro realizadas com alunos da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais (APADEV).

Equipe envolvida na elaboração do espetáculo sensorial Vinícius Zuccoloto / Divulgação

Na trama, Dorothy é levada por um tornado até a Terra de Oz, onde encontra o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão. Juntos, eles partem em busca do misterioso Mágico de Oz, acreditando que poderão encontrar aquilo que lhes falta. Sem o recurso da visão, o espetáculo aposta na imaginação do público para construir cenários e personagens.