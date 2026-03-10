Cultura e Lazer

Gratuita
Notícia

Projeto Ângulo de Visão leva oficina de fotografia à quadra da Acadêmicos Pérola Negra, em Caxias, nesta semana

Voltada ao público jovem, atividade é aberta e gratuita e ocorre na quinta-feira à noite e no sábado à tarde

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