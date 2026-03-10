Projeto Ângulo de Visão leva oficina de fotografia à quadra da Acadêmicos Pérola Negra, em Caxias, nesta semana

Fotógrafa caxiense Tateli Sperry comanda a atividade Sabrina Moreira / Divulgação

O projeto Ângulo de Visão promove, nesta semana, uma oficina de fotografia voltada a jovens e adultos na quadra da Acadêmicos Pérola Negra, no bairro Mariani, em Caxias do Sul. Aberta e gratuita, a atividade será coordenada pela fotógrafa Tatieli Sperry, das 18h às 22h, na quinta-feira, e das 14h às 18h, no sábado. É preciso realizar inscrição prévia, através de formulário online.

Além da introdução à prática fotográfica, a oficina inclui a criação de lambe-lambes a partir das imagens produzidas pelos participantes. Iniciado em janeiro com atividades na Associação Cultural Esportiva São Vicente, o projeto busca valorizar as identidades e os territórios culturais dos bairros Mariani e Jardelino Ramos.

Registro da atividade realizada em janeiro, na Associação Cultural Esportiva São Vicente Oficina Ângulo de Visão / Divulgação

Ao final das oficinas, a ideia é que os participantes realizem intervenções artísticas em seus próprios bairros, com exposições a céu aberto que dialogam com o cotidiano das comunidades.