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Programação da Páscoa em Caxias segue até dia 5 com parada na Júlio e encontro para comunidade surda

Além da caça de ovos virtual, os brinquedos gratuitos na Praça Dante Alighieri, desfiles temáticos, ações de saúde e outras atrações, no domingo (29), haverá atividades acessíveis em Libras com o Coelho Luki e a Coelha Cenourita 

Renata Oliveira Silva

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