Programação da Páscoa em Caxias segue até dia 5 com parada na Júlio e encontro para comunidade surda

Primeira edição da Parada de Páscoa ocorreu no dia 15 de março Ícaro de Campos / Divulgação

Com atividades especiais para comunidade surda, desfiles e apresentações, a programação da 3ª Páscoa em Caxias - O Doce Sabor dos Encontros promete movimentar as vias centrais da cidade a partir desta quinta-feira (26) até 5 de abril.

Além das atividades diárias como a caça de ovos virtual, a Casa do Coelho, na Praça Dante Alighieri, e os brinquedos gratuitos, a comunidade caxiense pode aproveitar, nesta quinta a partir das 19h, a apresentação do grupo Coro Anima & Cuore, na Avenida Júlio de Castilhos.

Na sexta-feira (27), está marcada a ação “Páscoa do Cuidado Humana Saúde!”, realizada pelo Humana Saúde, das 8h às 12h, na Praça Dante. A atividade inclui aferição de pressão arterial, estação de quick massage e distribuição de brindes.

No sábado (28), a programação é voltada para as crianças com espetáculos musicais e teatrais como “Bom pra cachorro", "Alladin", "Daii – Do Outro Lado do Medo", além de momentos de contações de histórias. As apresentações ocorrem a partir das 14h na Praça, no Sesc Caxias do Sul e Casa do Gaúcho (confira a programação completa abaixo).

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Já no domingo (29), ocorre a segunda edição da Parada de Páscoa “Caminho da Doçura”, da Claque Produções, a partir das 18h30min, na Avenida Júlio de Castilhos, entre as ruas Dr. Montaury e Garibaldi. O desfile reúne diversos artistas para animar a noite e contará com a presença do coelho Deodoro.

Junto disso, a comunidade surda poderá participar de um encontro especial com o Coelho Luki e a Coelha Cenourita. O Coelho Luki é surdo e se comunica em Libras, ampliando o acesso e a inclusão nas atividades pascais. O encontro acontece no domingo, das 17h às 19h, na Casa do Coelho, na praça.

Crianças de até 12 anos têm acesso gratuito para brinquedos na Praça Ícaro de Campos / Divulgação

A Praça Dante Alighieri também será palco da tradicional Feira do Peixe Vivo nos dias 31 de março, 1º e 2 de abril, e contará com a participação do Senac, responsável por oficinas gastronômicas realizadas no local nos mesmos dias da feira. Outros destaques são as apresentações culturais do Sesc, que acontecem em diversos pontos da cidade, além da programação da Semana Santa da Catedral Diocesana.

Confira a programação da Páscoa nos próximos dias:

Coelho da Páscoa

Diariamente, de 11 de março a 5 de abril de 2026, das 17h às 20h

Local: Casa do Coelho - Praça Dante Alighieri

Caça ao Ninho

Pelo site do Sindilojas Caxias, de 11 de março a 5 de abril de 2026.

Local: Diversos pontos da cidade como

Largo João Pessoa

Humana Saúde

Prataviera Shopping

Praça Dante Alighieri

Catedral Diocesana

Villagio Caxias

Prefeitura de Caxias

Câmara de Vereadores

Estádio Caxias

Estádio Juventude

DeCacau

Senac

Sesc

Palácio do Comércio

Estação Férrea

Igreja São Pelegrino

Igreja dos Capuchinhos

Jumbinho e Trenzinho

Brinquedos

Para crianças até 12 anos. As pequenas podem ir acompanhadas por um adulto.

Serão distribuídos gratuitamente mil ingressos por dia para os brinquedos. A retirada será diretamente com os operadores.

De 11 de março a 5 de abril de 2026

De terças-feiras a domingo, das 14h às 22h

Local: Praça Dante Alighieri

Coro Anima & Cuore

Data: 26 de março - quinta-feira

Horário: 19h

Local: Av. Julio de Castilhos

Espetáculo teatral infantil “Bom pra cachorro - O Circo-Theatro do Abelardo (RS)

Data: 28 de março - sábado

Horário: 14h

Local: Sesc Caxias do Sul

Espetáculo infantil “Alladin” (RS)

Data: 28 de março - sábado

Horário: 15h

Local: Praça Dante Alighieri

Contação de histórias “Alfredo em um sonho todo azul”

Data: 28 de março - sábado

Horário: 14h30

Local: Praça Dante Alighieri

Performance literária “Cartas ao tempo escritas por ninguém” (RS)

Data: 28 de março - sábado

Horário: 15h30

Local: Praça Dante Alighieri

“Intervenção Sensorial” Intervenção de artes visuais, com ALi (RS)

Data: 28 de março - sábado

Horário: 16h

Local: Praça Dante Alighieri

Espetáculo musical “Daii – Do Outro Lado do Medo” (RS)

Data: 28 de março - sábado

Horário: 17h30

Local: Clube Gaúcho

Espetáculo musical Os Afrosambas (RS)

Data: 28 de março - sábado

Horário: 19h30

Local: Clube Gaúcho

Coral Maturidade Ativa Sesc: “Vozes do Tempo: Especial de Páscoa”

Datas: 30 de março - segunda-feira

Horário: 14h

Local: Av. Júlio de Castilhos

Feira do Peixe 2026

Datas: 31 de março, 1º e 2 de abril

Horário: das 7h às 18h

Local: Rua Sinimbu em frente à Catedral

Cinema Cine Sesc - Cinema ao Ar Livre para famílias

“Temos pão caseiro” (PR)

Cinema ao ar livre

Data: 31 de março - terça-feira

Horário: 19h30

Local: Praça Dante Alighieri

Grupo de Câmara da Orquestra Municipal de Sopros

Data: 1º de abril - quarta-feira

Horário: 19h

Local: Praça Dante Alighieri

Grupo Vozes de Montenegro

Data: 2 de abril - quinta-feira

Horário: 19h

Local: Av. Julio de Castilhos

Aventura de Páscoa com UEBA Produtos Notáveis

Data: 4 de abril - sábado

Horário: 16h

Local: Praça Dante Alighieri

Programação Semana Santa 2026 - Catedral Diocesana

Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor

Data: 29 de março

Horário: Missas às 9, 11 e 19h

Local: na Catedral

Quinta-feira Santa: Ceia do Senhor/Lava Pés

Data: 2 de abril

Horário: Missa às 20h

Local: na Catedral

Sexta-feira Santa – Paixão de Cristo

Data: 3 de abril

9h: Via Sacra , na Catedral

14h: Celebração da Paixão do Senhor , na Catedral

15h- Procissão com o Cristo Morto e o encontro com a Procissão com N. Sra. das Dores, vinda da Paróquia de Lourdes , nas ruas da cidade, com retorno à Catedral.

Sábado Santo - Vigília Pascal

Data: 4 de abril

19h: Missa/Vigília Pascal, na Catedral

Domingo da Páscoa

Data: 5 de abril

Missas: 9h, 11h e 19h, na Catedral