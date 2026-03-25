Programação da Páscoa em Caxias segue até dia 5 com parada na Júlio e encontro para comunidade surda

Com atividades especiais para comunidade surda, desfiles e apresentações, a programação da 3ª Páscoa em Caxias - O Doce Sabor dos Encontros promete movimentar as vias centrais da cidade a partir desta quinta-feira (26) até 5 de abril.
Além das atividades diárias como a caça de ovos virtual, a Casa do Coelho, na Praça Dante Alighieri, e os brinquedos gratuitos, a comunidade caxiense pode aproveitar, nesta quinta a partir das 19h, a apresentação do grupo Coro Anima & Cuore, na Avenida Júlio de Castilhos.
Na sexta-feira (27), está marcada a ação “Páscoa do Cuidado Humana Saúde!”, realizada pelo Humana Saúde, das 8h às 12h, na Praça Dante. A atividade inclui aferição de pressão arterial, estação de quick massage e distribuição de brindes.
No sábado (28), a programação é voltada para as crianças com espetáculos musicais e teatrais como “Bom pra cachorro", "Alladin", "Daii – Do Outro Lado do Medo", além de momentos de contações de histórias. As apresentações ocorrem a partir das 14h na Praça, no Sesc Caxias do Sul e Casa do Gaúcho (confira a programação completa abaixo).
Já no domingo (29), ocorre a segunda edição da Parada de Páscoa “Caminho da Doçura”, da Claque Produções, a partir das 18h30min, na Avenida Júlio de Castilhos, entre as ruas Dr. Montaury e Garibaldi. O desfile reúne diversos artistas para animar a noite e contará com a presença do coelho Deodoro.
Junto disso, a comunidade surda poderá participar de um encontro especial com o Coelho Luki e a Coelha Cenourita. O Coelho Luki é surdo e se comunica em Libras, ampliando o acesso e a inclusão nas atividades pascais. O encontro acontece no domingo, das 17h às 19h, na Casa do Coelho, na praça.
A Praça Dante Alighieri também será palco da tradicional Feira do Peixe Vivo nos dias 31 de março, 1º e 2 de abril, e contará com a participação do Senac, responsável por oficinas gastronômicas realizadas no local nos mesmos dias da feira. Outros destaques são as apresentações culturais do Sesc, que acontecem em diversos pontos da cidade, além da programação da Semana Santa da Catedral Diocesana.
Confira a programação da Páscoa nos próximos dias:
Coelho da Páscoa
- Diariamente, de 11 de março a 5 de abril de 2026, das 17h às 20h
- Local: Casa do Coelho - Praça Dante Alighieri
Caça ao Ninho
Pelo site do Sindilojas Caxias, de 11 de março a 5 de abril de 2026.
Local: Diversos pontos da cidade como
- Largo João Pessoa
- Humana Saúde
- Prataviera Shopping
- Praça Dante Alighieri
- Catedral Diocesana
- Villagio Caxias
- Prefeitura de Caxias
- Câmara de Vereadores
- Estádio Caxias
- Estádio Juventude
- DeCacau
- Senac
- Sesc
- Palácio do Comércio
- Estação Férrea
- Igreja São Pelegrino
- Igreja dos Capuchinhos
- Jumbinho e Trenzinho
Brinquedos
- Para crianças até 12 anos. As pequenas podem ir acompanhadas por um adulto.
- Serão distribuídos gratuitamente mil ingressos por dia para os brinquedos. A retirada será diretamente com os operadores.
- De 11 de março a 5 de abril de 2026
- De terças-feiras a domingo, das 14h às 22h
- Local: Praça Dante Alighieri
Coro Anima & Cuore
- Data: 26 de março - quinta-feira
- Horário: 19h
- Local: Av. Julio de Castilhos
Espetáculo teatral infantil “Bom pra cachorro - O Circo-Theatro do Abelardo (RS)
- Data: 28 de março - sábado
- Horário: 14h
- Local: Sesc Caxias do Sul
Espetáculo infantil “Alladin” (RS)
- Data: 28 de março - sábado
- Horário: 15h
- Local: Praça Dante Alighieri
Contação de histórias “Alfredo em um sonho todo azul”
- Data: 28 de março - sábado
- Horário: 14h30
- Local: Praça Dante Alighieri
Performance literária “Cartas ao tempo escritas por ninguém” (RS)
- Data: 28 de março - sábado
- Horário: 15h30
- Local: Praça Dante Alighieri
“Intervenção Sensorial” Intervenção de artes visuais, com ALi (RS)
- Data: 28 de março - sábado
- Horário: 16h
- Local: Praça Dante Alighieri
Espetáculo musical “Daii – Do Outro Lado do Medo” (RS)
- Data: 28 de março - sábado
- Horário: 17h30
- Local: Clube Gaúcho
Espetáculo musical Os Afrosambas (RS)
- Data: 28 de março - sábado
- Horário: 19h30
- Local: Clube Gaúcho
Coral Maturidade Ativa Sesc: “Vozes do Tempo: Especial de Páscoa”
- Datas: 30 de março - segunda-feira
- Horário: 14h
- Local: Av. Júlio de Castilhos
Feira do Peixe 2026
- Datas: 31 de março, 1º e 2 de abril
- Horário: das 7h às 18h
- Local: Rua Sinimbu em frente à Catedral
Cinema Cine Sesc - Cinema ao Ar Livre para famílias
- “Temos pão caseiro” (PR)
- Cinema ao ar livre
- Data: 31 de março - terça-feira
- Horário: 19h30
- Local: Praça Dante Alighieri
Grupo de Câmara da Orquestra Municipal de Sopros
- Data: 1º de abril - quarta-feira
- Horário: 19h
- Local: Praça Dante Alighieri
Grupo Vozes de Montenegro
- Data: 2 de abril - quinta-feira
- Horário: 19h
- Local: Av. Julio de Castilhos
Aventura de Páscoa com UEBA Produtos Notáveis
- Data: 4 de abril - sábado
- Horário: 16h
- Local: Praça Dante Alighieri
Programação Semana Santa 2026 - Catedral Diocesana
Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor
- Data: 29 de março
- Horário: Missas às 9, 11 e 19h
- Local: na Catedral
Quinta-feira Santa: Ceia do Senhor/Lava Pés
- Data: 2 de abril
- Horário: Missa às 20h
- Local: na Catedral
Sexta-feira Santa – Paixão de Cristo
- Data: 3 de abril
- 9h: Via Sacra , na Catedral
- 14h: Celebração da Paixão do Senhor , na Catedral
- 15h- Procissão com o Cristo Morto e o encontro com a Procissão com N. Sra. das Dores, vinda da Paróquia de Lourdes , nas ruas da cidade, com retorno à Catedral.
Sábado Santo - Vigília Pascal
- Data: 4 de abril
- 19h: Missa/Vigília Pascal, na Catedral
Domingo da Páscoa
- Data: 5 de abril
- Missas: 9h, 11h e 19h, na Catedral
A Páscoa é uma realização da Prefeitura de Caxias, com patrocínio da Sicredi Pioneira, Humana Saúde, Farmácias São João e Banrisul, com apoio da De Cacau, Sindigêneros, Sindilojas, Caxias Convention e Visitors Bureau, SESC, SENAC e UCS.