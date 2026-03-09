Programa Amplificador, da Fundação Marcopolo, seleciona novos talentos; veja como se inscrever

Nas edições de 2023 e 2024 do desfile-show, resíduos têxteis da fabricação de ônibus da Marcopolo se transformaram em moda autoral, em processos de upcycling. Antonio Valiente / Divulgação

Estão abertas as inscrições para a 3ª edição do Programa Amplificador, da Fundação Marcopolo, que busca impulsionar jovens talentos criativos, de 16 a 29 anos, que já estudam ou atuam nas áreas de moda, música e eventos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 20 de março, por meio de formulário online.

O Programa Amplificador conta com direção artística da designer Julia Webber, do rapper e escritor Chiquinho Divilas e do instrumentista Beto Scopel.

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A partir de abril, os selecionados participarão de oficinas de Beatmaker e Produção Musical, Produção de Eventos, Canto e Moda, com encontros semanais na Biblioteca Parque.

Realizado anteriormente em 2022 e 2024, o projeto envolveu adolescentes e jovens de 12 a 18 anos em oficinas de moda, música, dança, audiovisual e artes, fortalecendo a criatividade, a autoestima e o protagonismo juvenil.

Nas turmas de 2022 e 2024, resíduos têxteis da fabricação de ônibus da Marcopolo se transformaram em moda autoral, em processos de upcycling. O resultado ganhou forma em um desfile-show realizado no bairro Fátima, em 2024, e, no Euzébio Beltrão de Queiroz, em 2023, que transformou as ruas em palco, levando arte, design e pertencimento às comunidades.

Programa premiado