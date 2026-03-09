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Programa Amplificador, da Fundação Marcopolo, seleciona novos talentos; veja como se inscrever

Proposta é voltada a pessoas entre 16 e 29 anos, que já estudam ou atuam nas áreas de moda, música e eventos

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