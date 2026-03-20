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Por que São Francisco de Paula virou um novo destino para quem deseja viver perto da natureza, mas nem tão longe da Capital

Movimento que se iniciou durante as restrições impostas pela pandemia vem  ganhando força nos últimos anos. Dados da prefeitura apontam que nos últimos anos, 1,4 mil microempreendedores solicitaram alteração de endereço para o município dos Campos de Cima da Serra

Pedro Zanrosso

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