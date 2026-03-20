Por que São Francisco de Paula virou um novo destino para quem deseja viver perto da natureza, mas nem tão longe da Capital

Músico Juliano da Rosa (D) se mudou com a companheira Dani Ela (E) para São Francisco de Paula. Ambos fazem parte da banda Hard Blues Trio. Wagner Innocencio / Divulgação

Os cerca de cem quilômetros de distância entre São Francisco de Paula e Porto Alegre são os mesmo que distanciam o município das praias do Litoral Norte e de Caxias do Sul. A logística, que ainda tem Canela e Gramado à metade dessa distância, é apontada como um dos benefícios de quem trocou de endereço e passou a chamar São Chico, de lar.

De acordo com a prefeitura, desde 2022 e até os primeiros meses desse ano, 1.432 microempreendedores individuais solicitaram a alteração de endereço para o município.

O perfil dos novos moradores de São Francisco de Paula tem algo em comum: são pessoas que trabalham em home office, modalidade que se estabeleceu após a pandemia de covid-19 e que cansaram da agitação dos grandes centros urbanos.

A escolha por São Chico, que em 2025 registrou neve, e no inverno costuma marcar as temperaturas mais baixas do Estado, pode ser curiosa para quem, com liberdade para trabalhar em qualquer lugar, poderia escolher morar em uma praia, por exemplo.

Foi o que fez a escritora Talís Maciel, natural de Camaquã que passou a viajar com o marido, Ivan Maciel, a partir da pandemia até pousar em definitivo na Serra gaúcha.

— Moramos em Imbituba (SC), avistávamos as baleias da janela, mas não fazia mais sentido pagar aluguel podendo trabalhar do carro, foi quando pegamos a estrada, viajamos do Uruguai até a Bahia, nos encantamos pelo Espírito Santo, mas precisamos voltar para renovar documentações e nesse período passamos em São Chico na casa de uma amiga, ficamos 15 dias e estamos desde então. A cidade foi nos cativando. Ficamos muito tempo longe do Estado e percebemos o quanto aqui era legal, o ritmo é um pouco diferente e foi uma sensação de volta para casa — resumiu.

De Rondônia, Ivan Maciel encontrou na cidade da serra a hospitalidade gaúcha que a esposa já conhecia:

— Toda vez que a gente volta, seja de viagem de passeio ou a trabalho, ver as pessoas tomando mate no lago é quando tenho certeza que escolhi o lugar certo porque, além da beleza do lago, as pessoas estão conversando, com calma, em outro ritmo.

Ivan e Talís Maciel se mudaram pra São Chico onde se casaram. Acervo Pessoal / Divulgação

70% dos proprietários de leitos de Airbnb não são de São Chico

Quem mais percebe o interesse por São Francisco de Paula é o setor imobiliário que oferece opções mais em conta na comparação com outras cidades. Seja para morar ou investir, residências em condomínios e terrenos afastados do centro estão entre os produtos mais procurados.

De acordo com a prefeitura, 70% dos proprietários de leitos de Airbnb são de fora do município. Para o corretor de imóveis Cesar Ledur o interesse é reflexo da boa localização da cidade.

— São Francisco de Paula apresenta uma proposta financeira muito boa, onde se compraria somente o terreno, aqui, com o mesmo investimento ou menos, se compra o terreno e se constrói a casa, estando há 30 minutos de Gramado. A cidade conta com ótimas opções, desde terrenos em regiões com natureza abundante, que partem de aproximadamente R$ 80 mil.

O músico Juliano da Rosa percebeu isso e aproveitou durante a pandemia para investir no que viria a ser sua casa:

— A gente estava pirando no apartamento e fomos dar uma volta em São Chico pra ficar mais perto da natureza. Vi que os preços eram muito mais em conta do que Porto Alegre e compramos um terreno. Foi um processo até construir a casa e nos mudarmos em 2023. Com o passar do tempo passei a conhecer outras pessoas que fizeram o mesmo movimento.

Longe do barulho

Foi a nova modalidade de trabalho em home office que possibilitou à especialista de sistemas, Priscila Figueiredo, viajar para buscar novos ares.

— Morava na época em um apartamento em Canoas. Essa nova rotina de trabalhar em casa me deu vontade de procurar um lugar mais tranquilo para viver e me dei conta que poderia encontrar esse lugar em qualquer lugar. Queria fugir da zona urbana e do barulho, a poluição auditiva me incomoda muito e queria estar perto da natureza, procurando isso cheguei na serra. Fiquei hospedada por um período até que me assentei — conta.

São Chico 2050

Desde 2024, pesquisadores de diferentes áreas da Universidade de Caxias do Sul vêm realizando uma consultoria para apresentar o plano São Chico 2050. O convênio com a prefeitura pretende apontar soluções formais para o planejamento estratégico e sustentável do município. O plano deve ser entregue em abril deste ano.

De acordo com secretário de Turismo, Rafael Castello, a vinda de novas pessoas e negócios está transformando a cidade dos Campos de Cima da Serra: