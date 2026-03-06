Orquestra Municipal de Sopros apresenta espetáculo "A Volta ao Mundo – Uma Jornada Musical" no próximo final de semana

Apresentação ocorre no próximo domingo (15). Marina Bastos / Divulgação

A Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul apresenta no dia 15 de março, às 18h, no Teatro Municipal Pedro Parenti, o concerto A Volta ao Mundo – Uma Jornada Musical, que marca o início da Série Oficial de Concertos 2026. Regência e direção artística são de Gilberto Salvagni.

O repertório conduz o público por diferentes partes do mundo por meio da música: a viagem começa no Brasil com Aquarela do Brasil, de Ary Barroso, e segue pelo Peru, em Machu Picchu, com City in the Sky, de Satoshi Yagisawa. Depois, é a vez da cultura Cajun da Louisiana com Bayou Breakdown, de Brant Karrick, e pelas paisagens canadenses em Beyond Whistler, de Ralph Ford.

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A música europeia também marca presença com obras como Pomp and Circumstance – Military March nº 1, de Edward Elgar, Clair de Lune, de Claude Debussy, e Tritsch-Tratsch Polka, de Johann Strauss II. O concerto ainda percorre sonoridades inspiradas no Oriente Médio com Arabesque, de Samuel R. Hazo, e chega à Itália com Funiculì Funiculà, de Luigi Denza.

A apresentação conta com a participação de solistas convidados: o flautista Luiz Carlos Zeni Jr. interpreta Badinerie, de Johann Sebastian Bach, e o clarinetista Elisier Palhano Leme será solista na obra Barra do Ribeiro, de Guinha Ramires, que encerra o concerto trazendo sonoridades ligadas ao Rio Grande do Sul.