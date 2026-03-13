Cultura e Lazer

Artes cênicas
Notícia

"O teatro é quase um lugar atlético", afirma Vera Holtz, que se apresenta em Caxias do Sul

Em cena com "Ficções", atriz tem feito sucesso por onde passa. Os ingressos para a sessão no Teatro Pedro Parenti já estão esgotados

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS