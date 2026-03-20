O paradoxo do bem-estar: no Dia da Felicidade, psicóloga caxiense alerta para armadilhas da positividade tóxica

Desde 2012 a Organizações das Nações Unidas estabelece 20 de março como o Dia Internacional de Felicidade, em reconhecimento ao direito universal de buscar o bem-estar vegefox.com / adobe.stock.com

Desde 2012, o dia 20 de março é reconhecido mundialmente como o Dia Internacional da Felicidade, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em reconhecimento ao direito universal de buscar o bem-estar e à importância de cultivar essa meta. Assim como outros direitos fundamentais, contudo, essa busca não se dá sem obstáculos — e uma das armadilhas mais comuns, alimentada pelas redes sociais e também pelos ambientes corporativos, é a positividade tóxica.

Trata-se de uma questão paradoxal, como alerta a psicóloga caxiense Tatiana Rocha Neto. Como algo que, em princípio, é positivo - como buscar ser mais produtivo, mais alegre e plenamente realizado - pode acabar conduzindo ao caminho oposto, de esgotamento e frustração?

— A “ditadura da felicidade” faz com que a pessoa vá dando sempre mais e mais, até chegar a um ponto em que não tem mais o que oferecer. Já foi sugada em todos os sentidos, perdeu sua energia e se depara com a exaustão — sem conseguir criar, organizar uma linha de raciocínio, às vezes até sem vontade de levantar de manhã para trabalhar. E, ainda assim, sequer se permite dizer, entre amigos, colegas de trabalho, da academia ou do voluntariado, que não está tudo bem, quando seria importante receber uma escuta acolhedora nesses grupos — destaca a psicóloga.

A produção desenfreada de conteúdos sobre felicidade — que responde a uma demanda igualmente crescente em uma sociedade que passou a associar realização à comparação incentivada pelas redes sociais — abriu espaço para pretensos especialistas, de influenciadores a coaches e palestrantes motivacionais. Nesse cenário, em que nem sempre é fácil separar o joio do trigo e identificar quando conceitos científicos sobre bem-estar são deturpados, moderar o uso da internet, especialmente das redes sociais, torna-se uma medida importante.

— A rede social apresenta um fragmento da vida das pessoas, quase sempre pelo lado em que tudo está bem. Naturalmente, isso leva à comparação, como se todos devessem estar naquele mesmo lugar. Isso me parece muito superficial e pode gerar culpa quando a pessoa sente uma emoção considerada negativa, sendo que ela é tão válida quanto qualquer outra — aponta Tatiana Rocha Neto.

Para desarmar a armadilha da positividade tóxica, a psicóloga reforça que não há segredo, mas sim um caminho seguro: investir no autoconhecimento. É a partir dele que se compreende que emoções negativas também fazem parte da teia da vida — e que o equilíbrio está justamente em reconhecê-las.

— A gente precisa entender que não existe estar bem o tempo todo. Existe um meio-termo: lidar com o bem-estar, mas também com períodos de sofrimento, e está tudo certo. Somos seres humanos. Que coisa boa poder reconhecer que a felicidade é um momento que estamos vivendo e nos sentir à vontade dentro dele, sabendo que ela não precisa ser igual à do outro.

NAS PRATELEIRAS

Com dica para aprofundar a reflexão, o tema está presente em pelo menos três obras que ajudam a entender como a busca constante por felicidade pode se tornar uma armadilha. Partindo de diferentes áreas de conhecimento, em comum os autores apontam para a importância de reconhecer limites, acolher emoções e repensar a ideia de bem-estar para além de padrões idealizados. Confira:

Capa do livro "Sociedade do Cansaço", de Byung-Chul Han Reprodução / Divulgação

Em Sociedade do Cansaço (Vozes, 2015), o filósofo Byung-Chul Han analisa uma sociedade marcada pelo excesso de positividade e pela autoexploração. Ao invés de uma opressão externa, o sujeito contemporâneo passa a se cobrar constantemente por desempenho e sucesso, acreditando que pode — e deve — dar conta de tudo. Nesse contexto, a busca por felicidade se confunde com produtividade, levando ao esgotamento e a quadros como depressão e burnout, evidenciando como o ideal de estar sempre bem pode se tornar uma forma silenciosa de violência.

Capa do livro "Happycracia", de Edgar Cabanas e Eva Illouz Reprodução / Divulgação

Já em Happycracia (Ubu, 2022), o psicólogo Edgar Cabanas e a socióloga Eva Illouz investigam a indústria da felicidade e como ela transformou o bem-estar em um produto a ser alcançado individualmente. A obra critica a ideia de que ser feliz depende apenas de esforço pessoal, desconsiderando fatores sociais e econômicos. Ao vender fórmulas prontas de realização, esse discurso reforça a culpa em quem não atinge esse padrão, contribuindo para a lógica da felicidade tóxica ao impor uma obrigação constante de satisfação.

Capa do livro "Nação Dopamina", de Anna Lembke Vestígio Editora / Divulgação