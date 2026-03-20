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O paradoxo do bem-estar: no Dia da Felicidade, psicóloga caxiense alerta para armadilhas da positividade tóxica

Como pode algo que, em princípio, é positivo - como buscar ser mais produtivo, mais alegre e plenamente realizado - pode acabar conduzindo ao caminho oposto, de esgotamento e frustração?

Andrei Andrade

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