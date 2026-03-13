"Nunca tinha visto tanta valorização da identidade local", diz influenciadora italiana em visita a Serra

A partir de uma iniciativa que busca proporcionar uma imersão na cultura da imigração italiana, promovida pelo Consulado-Geral da Itália no Rio Grande do Sul, a influenciadora e professora de italiano Giulia Nardini está no Rio Grande do Sul pela primeira vez. Natural de Bérgamo, no Norte da Itália, acumula mais de 700 mil seguidores no Instagram dedicado a difundir a língua italiana para brasileiros.
A influenciadora italiana estará na Serra Gaúcha até o dia 15 de março na programação especial que reúne experiências gastronômicas, culturais e históricas em Bento Gonçalves, Garibaldi e no Vale dos Vinhedos.
A vinda de Giulia é pelo projeto Trem das Raízes, que busca aproximar descendentes e interessados na cultura italiana de tradições que permanecem vivas no sul do Brasil. Mas, para ela, a proximidade é intrínseca entre italianos e italo-brasileitos:
— Eu estou vindo aqui pela primeira vez. Desde o momento em que eu desci no aeroporto, foi uma sequência de encontros com pessoas incríveis. Está sendo muito forte e emocionante conhecer cada pessoa. Eu nunca tinha visto, tanto quanto aqui, uma consciência das origens, da própria história, uma valorização da identidade local, cultural, histórica e territorial. Um orgulho mesmo das próprias raízes e uma vontade de construir um futuro bem feito com um alicerce poderoso. E essa é uma coisa que é muito italiana e é muito profunda, porque isso guia as pessoas no dia a dia — observa Giulia.
Para ela, que é italiana de nascimento, mas escolheu o Brasil para chamar de casa, é motivo de orgulho ver que os descendentes valorizam e mantêm viva a cultura e legado italianos.
— De um lado, o orgulho dos avós, de outro, a vontade de dar um futuro estável e benéfico para as próximas gerações. E essa é uma postura que eu estou sentindo em, literalmente, cada pessoa com quem converso aqui. E é verdade que as pessoas realmente têm um sotaque que parece o meu, parece que todo mundo chegou da Itália recentemente. Também nos sabores, nas comidas e até no jeito de vestir, realmente dá para sentir muito a Itália — diz.
Visitas em pontos turísticos da região
A programação do Trem das Raízes inclui passeio de Maria Fumaça, apresentações culturais, visitas a vinícolas, além de encontros com comunidades locais que preservam costumes trazidos pelos imigrantes italianos no final do século XIX.
Durante a visita, Giulia terá contato direto com manifestações culturais da Serra Gaúcha, como gastronomia típica, corais e celebrações comunitárias. No sábado (14), às 19h30, o cônsul geral da Itália no Rio Grande do Sul, Valerio Caruso, estará presente em um jantar típico em formato de autêntico menarosto promovido pelo Circolo dei Trevisani de Bento Gonçalves.
— Eu acho que é uma homenagem (à cultura italiana), mas é também uma forma de se apresentar. É quase dizer "eu sou isso". Essa é uma postura que, na Itália, a gente tem muito. Qualquer pessoa na Itália se apresenta falando eu sou desse bairro, dessa cidade, dessa região. Isso eu estou sentindo aqui, neste momento em Bento Gonçalves — aponta.
Da psicologia à popularização do italiano
Giulia Nardini é italiana de Bérgamo e há 18 anos ensina italiano. É formada em Psicologia, mas escolheu trabalhar com o ensino da língua materna para brasileiros.
O interesse surgiu depois de conhecer brasileiros em Pádova, durante a faculdade. Depois, em 2011, fez um semestre de intercâmbio na Universidade de São Paulo (USP) e acabou nunca mais deixando de chamar o Brasil de lar.
Hoje, está a frente da Scuola Azzurra, que desde 2018 trabalha com conteúdos online e assíncronos para alunos de todo o país. Segundo Giulia, além do ensino do italiano, as aulas também tratam da valorização da cultura italiana.
— A língua italiana é estudada por amor e, definitivamente, está crescendo a procura. Eu acho que estamos numa fase onde as pessoas têm um pouquinho mais de consciência de que elas podem dedicar tempo àquilo que faz bem para elas. Esse sentimento de "tô aqui para curtir e isso me faz bem" hoje tem mais espaço mesmo. E aí cresce o número de pessoas que se interessam — analisa.