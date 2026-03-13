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"Nunca tinha visto tanta valorização da identidade local", diz influenciadora italiana em visita a Serra

Giulia Nardini foi convidada pelo projeto Trem das Raízes, do Consulado-Geral da Itália no RS, que busca aproximar descendentes e interessados na cultura do país europeu a tradições que permanecem vivas no sul do Brasil

Gabriela Alves

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