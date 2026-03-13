"Nunca tinha visto tanta valorização da identidade local", diz influenciadora italiana em visita a Serra

Giulia Nardini é italiana de Bérgamo e há 18 anos ensina italiano. Giulia Nardini / Arquivo Pessoal

A partir de uma iniciativa que busca proporcionar uma imersão na cultura da imigração italiana, promovida pelo Consulado-Geral da Itália no Rio Grande do Sul, a influenciadora e professora de italiano Giulia Nardini está no Rio Grande do Sul pela primeira vez. Natural de Bérgamo, no Norte da Itália, acumula mais de 700 mil seguidores no Instagram dedicado a difundir a língua italiana para brasileiros.

A influenciadora italiana estará na Serra Gaúcha até o dia 15 de março na programação especial que reúne experiências gastronômicas, culturais e históricas em Bento Gonçalves, Garibaldi e no Vale dos Vinhedos.

A vinda de Giulia é pelo projeto Trem das Raízes, que busca aproximar descendentes e interessados na cultura italiana de tradições que permanecem vivas no sul do Brasil. Mas, para ela, a proximidade é intrínseca entre italianos e italo-brasileitos:

— Eu estou vindo aqui pela primeira vez. Desde o momento em que eu desci no aeroporto, foi uma sequência de encontros com pessoas incríveis. Está sendo muito forte e emocionante conhecer cada pessoa. Eu nunca tinha visto, tanto quanto aqui, uma consciência das origens, da própria história, uma valorização da identidade local, cultural, histórica e territorial. Um orgulho mesmo das próprias raízes e uma vontade de construir um futuro bem feito com um alicerce poderoso. E essa é uma coisa que é muito italiana e é muito profunda, porque isso guia as pessoas no dia a dia — observa Giulia.

Para ela, que é italiana de nascimento, mas escolheu o Brasil para chamar de casa, é motivo de orgulho ver que os descendentes valorizam e mantêm viva a cultura e legado italianos.

— De um lado, o orgulho dos avós, de outro, a vontade de dar um futuro estável e benéfico para as próximas gerações. E essa é uma postura que eu estou sentindo em, literalmente, cada pessoa com quem converso aqui. E é verdade que as pessoas realmente têm um sotaque que parece o meu, parece que todo mundo chegou da Itália recentemente. Também nos sabores, nas comidas e até no jeito de vestir, realmente dá para sentir muito a Itália — diz.

Visitas em pontos turísticos da região

A programação do Trem das Raízes inclui passeio de Maria Fumaça, apresentações culturais, visitas a vinícolas, além de encontros com comunidades locais que preservam costumes trazidos pelos imigrantes italianos no final do século XIX.

Durante a visita, Giulia terá contato direto com manifestações culturais da Serra Gaúcha, como gastronomia típica, corais e celebrações comunitárias. No sábado (14), às 19h30, o cônsul geral da Itália no Rio Grande do Sul, Valerio Caruso, estará presente em um jantar típico em formato de autêntico menarosto promovido pelo Circolo dei Trevisani de Bento Gonçalves.

— Eu acho que é uma homenagem (à cultura italiana), mas é também uma forma de se apresentar. É quase dizer "eu sou isso". Essa é uma postura que, na Itália, a gente tem muito. Qualquer pessoa na Itália se apresenta falando eu sou desse bairro, dessa cidade, dessa região. Isso eu estou sentindo aqui, neste momento em Bento Gonçalves — aponta.

Da psicologia à popularização do italiano

Giulia Nardini é italiana de Bérgamo e há 18 anos ensina italiano. É formada em Psicologia, mas escolheu trabalhar com o ensino da língua materna para brasileiros.

O interesse surgiu depois de conhecer brasileiros em Pádova, durante a faculdade. Depois, em 2011, fez um semestre de intercâmbio na Universidade de São Paulo (USP) e acabou nunca mais deixando de chamar o Brasil de lar.

Hoje, está a frente da Scuola Azzurra, que desde 2018 trabalha com conteúdos online e assíncronos para alunos de todo o país. Segundo Giulia, além do ensino do italiano, as aulas também tratam da valorização da cultura italiana.