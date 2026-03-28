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Notícia

Nova edição da Oficina de Choro da Serra Gaúcha está com inscrições abertas para aulas em Caxias do Sul

 As atividades se iniciam no dia 25 de abril, no Sesc. Para esta edição estão previstas também quatro apresentações ao longo do calendário

Gabriela Alves

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