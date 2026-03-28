Nova edição da Oficina de Choro da Serra Gaúcha está com inscrições abertas para aulas em Caxias do Sul

Oficina de Choro da Serra Gaúcha promove aulas gratuitas em Caxias do Sul. Dinâmica Comunicação / Divulgação

A Oficina de Choro da Serra Gaúcha está de volta para sua segunda edição em Caxias do Sul. As inscrições para o projeto estão abertas e seguem até o dia 15 de abril, por meio de formulário online. O projeto contempla aulas gratuitas ao longo de oito meses com a proposta de formar músicos, incentivar a prática coletiva e ampliar o acesso ao gênero do choro. As atividades começam no dia 25 de abril, no Sesc Caxias do Sul.

As aulas, em 2026, seguem o mesmo modelo do ano anterior, com módulos que vão da teoria à Prática de Conjunto. Os alunos também aprenderão sobre Iniciação ao Choro, Harmonia, Composição, Instrumentos de Solo, Instrumentos de Base e Percussão.

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As aulas são realizadas aos sábados, com turmas distribuídas ao longo da tarde. A Oficina de Prática de Conjunto funciona como ponto de encontro entre os participantes, promovendo ensaios e futuras apresentações abertas ao público. São 20 vagas disponíveis para cada turma e 60 vagas para a Prática de Conjunto.

Para esta edição estão previstas quatro apresentações ao longo do calendário.

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Na primeira edição, em 2025, o projeto promoveu 29 semanas de aulas. Os alunos se apresentaram em grupo, ocupando espaços como a abertura do 4º Festival de Choro da Serra Gaúcha, em São Francisco de Paula, e o Palco Principal do Aldeia Sesc, em Caxias do Sul. A trajetória também foi registrada em um minidocumentário, disponível online.