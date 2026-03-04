No embalo do pagonejo, Alexandre Pires e Matogrosso & Mathias  se apresentam na Festa da Uva, em Caxias do Sul

Alexandre Pires traz a Caxias o "Pagonejo Bão", um de seus shows de maior sucesso nacional. Andre Avila,André Ávila / Agencia RBS

Sábado (7) promete ser uma noite perfeita para os amantes do pagonejo, sucessos da música sertaneja na ginga do pagode. É que o cantor Alexandre Pires apresenta o show Pagonejo Bão, na Festa da Uva, em Caxias do Sul. Além dele, sobem ao palco da Arena Matogrosso & Mathias, que chegam embalados pelo último lançamento da série comemorativa do álbum, Pedaço de Minha Vida.

Conhecido por ser um "showman" nos palcos, com performances que encantam pela dança e pelo carisma, Alexandre Pires volta a surpreender o público ao unir o pagode e o sertanejo em um show que revisita as modas de viola, que marcaram sua formação, somadas à batida envolvente do pagode que o consagrou nacional e internacionalmente.

A turnê de Alexandre Pires se originou do lançamento do álbum Pagonejo Bão, dividido em três fases. A primeira, com artistas da nova geração, como Lauana Prado. Na segunda fase, há clássicos dos anos 2000 e, a terceira, é voltada aos clássicos dos anos 1980 e 1990. O álbum conta, inclusive, com uma parceria entre Alexandre Pires e Matogrosso & Mathias, o que gera uma grande expectativa na plateia para que a parceria se repita aqui, ao vivo.

Dupla sertaneja Matogrosso & Mathias completa o line-up da noite de Pagonejo na Festa da Uva. Richard Legnari / Divulgação

Já a dupla sertaneja desembarca em Caxias um dia depois do lançamento da última parte de Pedaço de Minha Vida. O EP marca o fechamento de um ciclo que atravessa cinco décadas e revisita grandes clássicos.

Entre as gravações, está o medley de Cachoeira de Pranto/ Triste Aniversário/ Noite de Devaneios, com César Menotti & Fabiano; Mariposa, ao lado de Zezé Di Camargo & Luciano; e De Igual Pra Igual, com Chitãozinho & Xororó.

A atual formação da dupla Matogrosso & Mathias, que já dura mais de 16 anos, é composta por João Batista Bernardo (Matogrosso) e Rafael Belchior (Mathias). Rafael assumiu a segunda voz em 2009, aos 19 anos, substituindo Isaac Jr., seu tio.

Agende-se

O quê: Matogrosso e Mathias e Alexandre Pires na Festa da Uva.

Matogrosso e Mathias e Alexandre Pires na Festa da Uva. Quando: sábado (7). Os portões abrem às 20h.

sábado (7). Os portões abrem às 20h. Onde: Parque de Eventos da Festa da Uva

Parque de Eventos da Festa da Uva Quanto: ingressos à venda pelo site Minha Entrada. O setor Arquibancada tem tíquetes a partir de R$ 110 (+taxas). Para quem quiser ficar mais perto do palco, o setor com Open Bar e Open food sai por R$ 330 (+taxas).

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