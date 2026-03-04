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No embalo do pagonejo, Alexandre Pires e Matogrosso & Mathias  se apresentam na Festa da Uva, em Caxias do Sul

Ainda há ingressos à venda, que variam de R$ 110 a R$ 330, disponíveis pelo site Minha Entrada

Gabriela Alves

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