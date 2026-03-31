NBA Park Gramado promove programação de Páscoa

O NBA Park Gramado realiza programação especial de Páscoa, com ações que ocorrem até 21 de abril. Uma das atrações principais é a caça aos ovos no interior do parque. A dinâmica incentiva o público a explorar os diferentes setores do empreendimento em busca de itens ocultos. Ao completar o desafio, os participantes recebem ovos de Páscoa da Cacau Show, parceira da ação.