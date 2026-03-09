Cultura e Lazer

Cultura e ancestralidade
Notícia

Murais em homenagem à etnia indígena kaingang serão inaugurados nesta semana em Gramado

Painéis integram o projeto cultural "Muralismo e os povos originários: do esquecimento à inclusão" e foram executados na parede lateral do Arquivo Público João Leopoldo Lied

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS