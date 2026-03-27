Cultura e Lazer

Dorameiras e k-popers
Notícia

Impulsionada pelos doramas e pelo k-pop, cultura asiática ganha cada vez mais espaço em Caxias do Sul

Além de feira e mercado itinerante, restaurantes da cidade também estão oferecendo produtos relacionados ao universo da cultura oriental

Andrei Andrade

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