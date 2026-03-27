Impulsionada pelos doramas e pelo k-pop, cultura asiática ganha cada vez mais espaço em Caxias do Sul

Baiana radicada em Caxias do Sul, musicista Sandra Mirelly iniciou curso de coreano após se apaixonar pelos doramas e pelo k-pop. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Tu já assististe a um dorama? A caxiense Geniane Vieira, 40 anos, já assistiu a mais de 300 das populares séries de ficção produzidas no leste asiático, especialmente no Japão e na Coreia do Sul, e que se tornaram febre mundial. Impulsionada por dorameiros e k-popers, como são chamados os fãs da música pop coreana (o k-pop), a onda chegou com força a Caxias do Sul, onde é possível encontrar diversos produtos relacionados aos personagens e artistas orientais.

Fãs como Geniane, que mantém uma lista com todos os doramas que já assistiu nas plataformas de streaming ou em aplicativos específicos, encontram no Festival Japão/Coreia, uma feira temática que segue até o próximo dia 5 no Villagio Caxias, diversos itens comuns nessas séries, especialmente comidas e bebidas. Poder se sentir mais próximo do universo dorameiro é um dos principais motivos que levam os visitantes a procurar por guloseimas como o kopiko (bala de café) ou o pepero (biscoito em forma de palito coberto com chocolate, vendidos em edição que traz os integrantes da boy band coreana Stray Kids na embalagem), além de bebidas como o destilado soju (que pode ser misturado à cerveja para fazer o popular drink somaek), entre outras.

— Faz uns sete anos que eu conheci os doramas e passei a assistir diariamente. Gosto muito das histórias, especialmente as românticas, que têm um ritmo diferente das nossas aqui do Brasil e são mais suaves. É como namoro à moda antiga, que leva tempo até pegar na mão, até dar o primeiro beijo. E com o gosto pelas séries veio a curiosidade em conhecer mais sobre a cultura desses países, experimentar o que eles comem, escutar as músicas que eles escutam — comenta a confeiteira Geniane, que entre as compras na feira levou para casa um mochi, tradicional bolinho japonês feito de arroz.

Igualmente aficionada por doramas, a baiana radicada em Caxias Sandra Mirelly, 32, entrou em um curso online de coreano para aprender o idioma original das séries. Já viajou para outros estados para participar de eventos relacionados à cultura pop asiática e aguarda ansiosamente por outubro, quando um dos grupos mais populares do k-pop, o BTS, fará shows em São Paulo.

— Eu sou musicista e professora de música, sempre gostei de música clássica, de jazz, bossa nova… nunca achei que fosse me interessar por algo pop, mas quando me dei conta já estava apaixonada pelo k-pop — conta Sandra, que já planeja a primeira viagem para a Coreia do Sul.

A musicista, inclusive, tem dicas para quem quer iniciar no mundo dos doramas:

— Para quem quer assistir a uma bem romântica, eu recomendo a série Sorriso Real (2023, Netflix). Para quem quer uma que tenha romance, mas também um pouco de conteúdo mais histórico e político, Pousando no Amor (2020, Netflix) também é muito boa. E, para quem gosta de uma boa história de vingança, a dica é Vincenzo (2021, Netflix).

A feira no Villagio também mobilizou famílias unidas pelo hobby em comum, como as moradoras de Farroupilha Paola Potrich, 41, e as filhas Marina, 21, e Maitê, 13.

— A gente gosta de maratonar séries, de escutar as músicas, que também são muito boas. Esse interesse começou com os desenhos mais antigos, como Cavaleiros do Zodíaco e Pokémon, e veio se renovando até chegar aos doramas. A vantagem que existe hoje em relação ao que era antes é que não precisa mais esperar pelo próximo episódio — diz a mãe.

Sabores também remetem a memórias de viagem

Tatiane Scarpin, gerente do restaurante PKC: além dos pratos típicos, casa investe na venda de produtos coreanos que os clientes se acostumaram a ver nos doramas Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A moda dos doramas também chegou a restaurantes caxienses dedicados à culinária asiática, como o Prime Korean Cuisine, ou apenas PKC. Um dos destinos favoritos das dorameiras da cidade, além dos pratos que constam no cardápio, o restaurante passou a reservar espaços no balcão e no freezer para vender alguns itens:

— Todos os produtos são importados, para que o cliente possa levar para casa o mais próximo possível do que costuma ver nas séries. A gente também recebe muitos clientes que já visitaram a Coreia do Sul e querem matar a saudade ou revisitar as memórias da viagem comendo ou bebendo algo que provaram lá, e é muito legal poder proporcionar isso — destaca a gerente, Tatiane Scarpin.

Algumas bebidas coreanas à venda no PKC Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Também dorameira declarada, a própria gerente conta que enviou currículo para trabalhar no restaurante por conta da identificação com os conteúdos asiáticos, assim como outras funcionárias da casa também demonstram a mesma afinidade:

— Esse interesse comum gera uma troca muito legal com os clientes, que gostam de contar uma história sobre algum produto ou mesmo de aprender sobre algo que ainda não conhecem.

Trocar referências e falar sobre costumes motivou a criação de mercado itinerante

Ariane Pistorello e Rafael dos Santos criaram a Ichiba Produtos Orientais após viagem para conhecer o Japão Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Foi tanto a troca de referências quanto a visita a memórias afetivas que motivaram os caxienses Rafael dos Santos e Ariane Pistorello a criar o mercado itinerante Ichiba Produtos Orientais, presente desde outubro do ano passado em feiras como a Maesa Cultural ou a da Praça das Feiras. O que já era uma ideia mais antiga virou projeto após uma viagem em família ao Japão, em que o casal fez uma verdadeira imersão na cultura do país.

— A gente voltou da viagem querendo muito, mas não sabia se daria certo. Fiz algumas pesquisas de campo, comprei alguns itens, só um ou dois de cada coisa que queria vender, para ir testando a aceitação, mas foi um sucesso que nos surpreendeu desde a primeira feira. E logo tivemos de abrir espaço também para produtos da Coreia do Sul, da Tailândia, de Hong Kong, da Malásia — conta Rafael.

Detalhe de produtos orientais vendidos nas feiras da Ichiba Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Entre uma feira e outra, o casal foi alinhando seus produtos às preferências dos visitantes. Só na prática puderam perceber que alguns itens, como bonecos de anime e peças de louça, não têm a mesma procura que os alimentos.