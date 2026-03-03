Guitarra gigante de 20 metros é a nova atração do Stone Hall, em Farroupilha

A escultura foi erguida neste terça-feira (3) no complexo turístico. Stone Hall / Divulgação

O monumento de uma guitarra, com aproximadamente 20 metros de altura, é a nova atração do complexo turístico Stone Hall, em Farroupilha, na Serra gaúcha.

A escultura de aço foi construída pelo Feltrin Group, grupo familiar ligadas ao setor imobiliário, construção civil e loteamentos, empresas de tecnologia e inovação, além de sócios do Hard Rock Hotel, em Gramado.

O Stone Hall conta com mais de 35 atrações no parque, inclusive museu dedicado a Elvis Presley, avião, Vale dos Dinossauros, Vila Country, Celeiro das Décadas, dois restaurantes e sorveteria. A nova estrela do complexo turístico está ligada à temática de músicas e filmes alusivos ao rock.