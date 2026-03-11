Garibaldi Vintage chega à 22ª edição nesta sexta-feira

A proposta do Garibaldi Vintage é reunir música, dança e performances artísticas em diferentes pontos da rua, criando uma experiência imersiva para o público. Turismo Garibaldi / Divulgação

O Centro Histórico de Garibaldi será palco para uma viagem no tempo nesta sexta-feira (13), a partir das 17h. A Rua Buarque de Macedo será tomada pelo clima retrô da 22ª edição do Garibaldi Vintage, evento que recria a atmosfera de época e transforma o coração da cidade em um grande palco a céu aberto.

A proposta é reunir música, dança e performances artísticas em diferentes pontos da rua, criando uma experiência imersiva para o público.

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A programação desta edição reúne atrações musicais e artísticas como a Banda Seekout, Banda DZ9, Jazz Cinamon, Magic Jazz, além das cantoras Larissa Zibetti e Marieli Oliveira. A Cariocando Escola de Dança também integra a programação, trazendo coreografias inspiradas no período retrô.