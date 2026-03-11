Garibaldi Vintage chega à 22ª edição nesta sexta-feira

O Centro Histórico de Garibaldi será palco para uma viagem no tempo nesta sexta-feira (13), a partir das 17h. A Rua Buarque de Macedo será tomada pelo clima retrô da 22ª edição do Garibaldi Vintage, evento que recria a atmosfera de época e transforma o coração da cidade em um grande palco a céu aberto.
A proposta é reunir música, dança e performances artísticas em diferentes pontos da rua, criando uma experiência imersiva para o público.
A programação desta edição reúne atrações musicais e artísticas como a Banda Seekout, Banda DZ9, Jazz Cinamon, Magic Jazz, além das cantoras Larissa Zibetti e Marieli Oliveira. A Cariocando Escola de Dança também integra a programação, trazendo coreografias inspiradas no período retrô.
Outra marca registrada do Garibaldi Vintage são os shows itinerantes e apresentações nas sacadas dos casarões históricos, que surpreendem o público ao longo da noite e ajudam a compor o cenário nostálgico do evento. As performances ficam por conta dos Gaiteiros Itinerantes, do Garibaldi Jazz Quarteto e da Cia Acto.