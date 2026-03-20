Filhotes de espécies em extinção são os novos moradores do Gramadozoo

Filhote de arara-canindé nasceu no dia 2 de janeiro de 2026. Halder Ramos / Divulgação

O Gramadozoo, parque de Gramado, registrou o nascimento de novas espécies em extinção: quatro emas e uma arara-canindé são os novos moradores do local. A reprodução dos filhotes teve o auxílio de uma incubadora artificial após a formação dos ovos férteis.

Todo o processo foi acompanhado por médicos-veterinários do zoo. O profissional responsável, Jorge Lima, explica como a reprodução foi realizada:

— Com a incubação artificial, a equipe consegue controlar a temperatura e a umidade do ambiente. A temperatura média na chocadeira fica na casa dos 37 °C, enquanto a umidade varia entre 45% e 50%. De forma natural, os nascimentos são mais difíceis de serem registrados, uma vez que os ovos são expostos a mais desafios do que quando recebem cuidados artificiais — explica.

Além da incubadora, o médico-veterinário utiliza uma Unidade de Tratamento Animal (UTA), que recebe os recém-nascidos.

— O filhote de arara, que nasceu no dia 2 de janeiro, exige atendimento especial. Aqui, logo após o nascimento, ele recebia alimento a cada duas horas ou sempre que esvaziava o papo. Agora, com mais de dois meses, o filhote recebe uma papinha especial duas vezes por dia — esclarece.