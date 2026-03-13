Festival da Polenta, em Caxias do Sul, ocorre em formato de filó

Canapés de polenta são novidades nessa edição Festival da Polenta / Divulgação

A 3ª edição do Festival da Polenta já tem data e local marcados. O evento será no dia 20 de março, no Tulipa Restaurante, nos pavilhões da Festa da Uva e nesta edição acontecerá em formato de filó.

Os ingressos estão disponíveis até a próxima segunda-feira (16) e podem ser adquiridos pela plataforma Eventiza, no valor de R$ 120. Além da gastronomia típica, esta edição contará com show de rock da Jack Band.

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As novidades desta edição ficam por conta de uma polenteira napolitana e de canapés de polenta, que serão montados pelos próprios participantes com os itens disponíveis no buffet.

Serviço: