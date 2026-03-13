Festival da Polenta, em Caxias do Sul, ocorre em formato de filó

A 3ª edição do Festival da Polenta já tem data e local marcados. O evento será no dia 20 de março, no Tulipa Restaurante, nos pavilhões da Festa da Uva e nesta edição acontecerá em formato de filó.
Os ingressos estão disponíveis até a próxima segunda-feira (16) e podem ser adquiridos pela plataforma Eventiza, no valor de R$ 120. Além da gastronomia típica, esta edição contará com show de rock da Jack Band.
As novidades desta edição ficam por conta de uma polenteira napolitana e de canapés de polenta, que serão montados pelos próprios participantes com os itens disponíveis no buffet.
Serviço:
- O quê: Festival da Polenta – 3ª edição
- Quando: 20 de março (sexta-feira), a partir das 19h30min
- Onde: Restaurante Tulipa, junto aos Pavilhões da Festa da Uva – Caxias do Sul
- Cardápio: Polenta frita, brustolada e mole, salame, copa, queijos, pepino em conserva, fortaia, coxinha da asa, molho vermelho, queijo ralado, pão de milho, chimia de uva e de figo, sagu, creme, bolo de milho com e sem coco, água mineral com e sem gás, refrigerante, suco de uva, vinho tinto e branco suave
- Atração cultural: Show de rock com a Jack Band @jackbandcaxias
- Quanto: R$ 120 no primeiro lote promocional para os primeiros 100 ingressos, após 144 no segundo lote até 16 de março, pela plataforma Eventiza