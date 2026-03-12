Fernanda Verissimo é a patronesse da 34ª Feira do Livro de Carlos Barbosa

A homenageada recebeu o convite nesta quarta-feira (11), na casa da família, em Porto Alegre. Prefeitura de Carlos Barbosa / Divulgação

A filha do escritor Luis Fernando Verissimo e neta do escritor Erico Verissimo, Fernanda Verissimo, foi escolhida como patronesse da 34ª edição da Feira do Livro de Carlos Barbosa, que ocorre de 19 a 24 de outubro, no Centro Cultural Mãe de Deus.

Quem é

Fernanda é jornalista, roteirista, tradutora e pesquisadora. Nasceu no Rio de Janeiro, em 1965 e mora em Porto Alegre.

Especializou-se em bibliografia e história do livro na Universidade de Leeds, na Grã-Bretanha. Fez mestrado em gestão cultural e doutorado em história moderna na Universidade Sorbonne, em Paris.

Estudou os livros impressos nas missões jesuítico-guaranis como pesquisadora convidada da biblioteca John Carter Brown, em Providence, EUA. Foi diretora do Centro Cultural Brasil-Moçambique, em Maputo, Moçambique.