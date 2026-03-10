Feira Bêrga ocorre no Prataviera neste sábado, em Caxias do Sul

A Feira Bêrga volta a ocupar o terceiro andar do Prataviera Shopping, em Caxias do Sul, neste sábado (14), das 9h às 20h. O evento chega em sua nona edição com entrada gratuita e vai reunir marcas autorais e gastronomia.
A programação contará, também, com flash tattoo, leitura de oráculos, pintura facial infantil. Entre as marcas confirmadas, estão:
- Studio Maya Criações Afetivas;
- XODÓ - Confeitaria típica do Nordeste;
- Arts Suro;
- Café Caramello;
- Carol Biglia Aromas;
- Confeitaria da Suzana;
- Ethereal Studio;
- Breeze;
- Geek Forger;
- Mah Sem Glúten;
- Manualidades BTS;
- Use Mavi;
- Ichiba Produtos Orientais;
- Reinventa Brechó;
- The Liga Tchê;
- Girassol Mandalas e Arte.
Programe-se
- O quê: 9ª edição da Feira Bêrga.
- Quando: dia 14 de março (sábado), das 9h às 20h.
- Onde: 3º andar do Prataviera Shopping (entrada gratuita).