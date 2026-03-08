Exposição fotográfica "Realezas do Tempo" é apresentada na Festa da Uva, em Caxias do Sul

O fotógrafo Silas Abreu foi responsável pelas imagens dos editoriais realizados durante a Festa da Uva. Silas Abreu / Divulgação

O último dia da Festa da Uva 2026 é marcado pela apresentação da exposição fotográfica Realezas do Tempo. Com imagens do fotógrafo Silas Abreu, a mostra, no pavilhão 1, em Caxias do Sul, apresenta os editoriais produzidos durante o evento, com a participação da corte atual, ex-rainhas, ex-princesas e embaixatrizes.

Os desfiles e editoriais receberam assinatura criativa do produtor Raul Cardoso, teve a beleza assinada por Débora Camassola e estilo conduzido por Elisa Kuver, com a assinatura das marcas participantes.

Instalado na programação da festa, o Espaço Tendenza foi concebido como um ambiente de encontro entre moda, cultura e economia criativa, reunindo marcas, estilistas e iniciativas ligadas à produção autoral da região.

Ao longo da Festa da Uva, o espaço recebeu desfiles, vivências criativas e ativações de marcas, além de reunir mais de 50 marcas da Serra entre atividades de comercialização e programação cultural.

Ao transformar passarela, bastidores e criação em memória visual, a exposição Realezas do Tempo encerra o ciclo do Tendenza. Depois deste domingo (8), as imagens poderão ser conferidas nas redes sociais do Concerto de Moda da Serra Gaúcha.







