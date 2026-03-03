Evento na Biblioteca Parque da Fundação Marcopolo, em Caxias do Sul, celebra a Festa da Uva

Biblioteca Parque da Fundação Marcopolo foi inaugurada no ano passado, no bairro Nossa Senhora de Lourdes Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Festa da Uva inspira a temática da edição de março do projeto “Pôr do Sol”, realizado pela Biblioteca Parque da Fundação Marcopolo, em Caxias do Sul será nesta quinta-feira (5), das 18h às 21h. O evento é gratuito e aberto ao público, reunindo atividades para todas as idades.

A programação começa às 18h, com oficina de dressa, artesanato em palha típico da região, ministrada por Ema Boff. Às 18h30min, ocorre apresentação do Coral Radize D’Itália. Na sequência, às 19h, Gilberto Blume conduz oficina de suculenta em rolha. A noite encerra com a exibição do curta-metragem “Proibido Falar Italiano”, às 20h, seguida de bate-papo com o diretor Robinson Cabral, às 20h30min.

Durante o evento haverá distribuição de pipoca, brinquedos infláveis, intervenções artísticas e feira de produtos coloniais. Quem realizar check-in por meio de QR Code na entrada receberá um cacho de uva.