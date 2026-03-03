Cultura e Lazer

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Notícia

Evento na Biblioteca Parque da Fundação Marcopolo, em Caxias do Sul, celebra a Festa da Uva

Edição de março do projeto “Pôr do Sol” terá atividades culturais nesta quinta-feira, a partir das 18h, com entrada gratuita

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