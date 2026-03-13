Cultura e Lazer

Até 15 de abril 
Notícia

Estão abertas as inscrições para a 60ª edição do Concurso Anual Literário de Caxias do Sul

Autores podem participar com textos inéditos e obras publicadas. Premiação para o livro do ano será de aproximadamente R$ 11,7 mil

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS