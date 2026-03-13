Prêmio irá reconhecer autores de conto, crônica e poesia, além da melhor obra literária do ano Juliane Ribas / Divulgação

Estão abertas as inscrições para a 60ª edição do Concurso Anual Literário de Caxias do Sul. Os interessados podem se inscrever até 15 de abril com textos inéditos nas categorias conto, crônica e poesia.

A entrega dos trabalhos deve ser feita Biblioteca Pública Municipal Dr. Demetrio Niederauer, no 4º andar, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. Também é possível depositar o material na caixa de correspondências da Casa da Cultura ou enviá-lo pelos Correios, desde que acompanhado da ficha de inscrição.

Na categoria de textos inéditos podem participar pessoas com mais de 16 anos que residam em Caxias do Sul há pelo menos dois anos. A inscrição é feita por gênero literário, e cada participante deve apresentar três textos inéditos do gênero escolhido, digitados ou datilografados, em três vias. Não há limite de inscrições, desde que o regulamento seja respeitado.

Os trabalhos devem ser entregues em um envelope identificado apenas com pseudônimo. Em outro envelope lacrado deve constar a ficha de inscrição preenchida, com o nome do autor. A premiação prevê troféu para os primeiros colocados de cada gênero, medalhas para segundos e terceiros lugares, certificado e exemplares da antologia que reunirá os textos selecionados, com lançamento previsto para outubro, durante a Feira do Livro de Caxias do Sul.

O concurso também contempla a categoria Obra Literária – Prêmio Vivita Cartier, voltada a autores que já tenham publicado ao menos um livro. Podem concorrer obras lançadas no ano anterior por escritores ou editoras de municípios que integram a Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste (Amesne).